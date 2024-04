Acapulco, Gro.— La reforma en materia de Afore, con la que Morena y el gobierno buscan que las cuentas individuales de trabajadores que no sean reclamadas sirvan para financiar las pensiones, gravitó en el encuentro entre banqueros y los candidatos a la Presidencia de la República, donde estos últimos ofrecieron solucionar este tema de ganar el 2 de julio.

Las dos candidatas y el aspirante presidencial se plantaron en diferentes turnos ante las y los banqueros del país, en una especie de debate, en el que se acusaron, atajaron críticas y señalamientos, y propusieron sus planes económicos con diferentes matices para ofrecer estabilidad económica, certeza e impulso a las inversiones.

En el foro, en el que el periodista e internacionalista Leonardo Curzio fungió como entrevistador, la aspirante opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, primera en comparecer ante los hombres y mujeres del mundo financiero en el marco de la Convención Bancaria, abrió fuego contra Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador y “su candidata” Claudia Sheinbaum.

“Hace seis años les dijeron que no cancelarían el aeropuerto de Texcoco y muchos se la creyeron. Hoy les dicen que no van a tocar el sistema de pensiones, pero vean ustedes lo que está ocurriendo con las Afore.

“No es mi intención quitarles el sueño, pero los invito a imaginar lo que sería defender los ahorros del sistema de Afore con un Poder Judicial sometido a la voluntad del Ejecutivo”, señaló.

“¿Cómo vamos a proteger los derechos de propiedad si perdemos la capacidad de [tener] un tribunal para suspender una ley abusiva?”, expuso la aspirante.

En contraste, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México garantizó que las Afore “no se van a tocar” y lo único que se busca es tener un mejor sistema de pensiones.

“Se está planteando mejorar ese sistema de pensiones. ¿De dónde sale el recurso?, de un fondo de pensiones que está realizando el Presidente, y una parte de ese financiamiento viene de pensiones que no se han recuperado, reconocido, después de creo que son seis años y que van al fondo de pensiones. Lo demás, las Afore como están, no se van a tocar”, aseguró.

Explicó que el objetivo es que un trabajador que ha laborado de 30 a 35 años de su vida pueda retirarse con una pensión digna.

En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que “no es sensato” reducir a 60 años la edad para pensionarse, pues costaría casi 200 mil millones de pesos a las arcas públicas de México.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) también planteó que separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones mejorará el esquema financiero del país.

“Yo no bajaría la edad de la pensión para adultos mayores, no me parece sensato, no me parece que tenga elementos de justicia intergeneracional, no me parece que sea sano con las presiones fiscales que ya tiene el país para el gasto”, dijo.

Insistió en que eventualmente este país tiene que discutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado de cuotas obrero-patronales, que termina siendo una doble o triple carga para quien cumple con las reglas.

En el día 50 de la campaña electoral, este destino turístico fue testigo de la pasarela de candidatos presidenciales, quienes fieles a su estilo acudieron, por separado, a este importante foro para presentar sus proyectos de gobierno y explicar sus propuestas.

Ante banqueros nacionales y extranjeros, Claudia Sheinbaum garantizó estabilidad financiera y no vulnerar la autonomía del Banxico, mientras que la opositora Xóchitl Gálvez ofreció certeza jurídica y respeto a las instituciones, y Jorge Álvarez Máynez afirmó que los gobiernos deben ser promotores de la economía y no competidores.

A cada una de las candidatas y al candidato se les otorgó una hora para exponer sus ideas y responder a los cuestionamientos del doctor Leonardo Curzio. Los organizadores programaron las participaciones de manera escalonada para que los candidatos no se encontraran en la sede de la convención.

Ya en el foro de Mundo Imperial, sede de la convención, Xóchitl Gálvez fue anunciada en primer lugar y recibida con algunos gritos de “¡presidenta!”, “¡presidenta!” por parte de los banqueros, quienes la interrumpieron 20 veces con aplausos a lo largo de su participación.

El segundo en la pasarela fue Jorge Álvarez Máynez, quien se notó un tanto nervioso y desencanchado, pero que al final superó la prueba de esta comparecencia.

Claudia Sheinbaum también fue bien recibida, aunque con aplausos menos sonoros que los que tuvo Gálvez Ruiz y sin vítores.

Al final, los tres pasaron la prueba de uno de los sectores más influyentes de la vida económica del país, que con respeto escuchó y aplaudió las tres disertaciones.