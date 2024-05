Sin decir el nombre y a dos semanas de la jornada electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una campaña en Televisa, en contra de Rocío Nahle, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

En conferencia de prensa en Tapachula, Chiapas, el Mandatario federal pidió a Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, a que si tienen pruebas que denuncien, de lo contrario que no calumnien, pues manifestó que eso “sí calienta”.

“¿Dónde están las pruebas? Ahora traen la campaña en Televisa de quien fue directora, secretaria de Energía y directora de la construcción de la refinería de Dos Bocas (Rocío Nahle). ¿Dónde están las pruebas? Si me consta y no creo que por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra de la que yo soy responsable, de la que yo estoy orgulloso porque llevaban más de 40 años de que no se hacía una refinería en el país.

“Aquí, de manera muy respetuosa, le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que denuncie ante la autoridad competente, pero sino que no calumnien, así de claro. Es que sí calienta”, declaró.

























maot