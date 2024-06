El hábito común que debes reemplazar por horas de sueño para vivir más años, según Harvard

Es tentador sentarse frente a la televisión y ver episodios tras episodios de nuestras series favoritas. Sin embargo, un estudio reciente de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard sugiere que este hábito puede ser particularmente perjudicial para nuestra salud a largo plazo. En lugar de dedicar horas al día a ver televisión, los investigadores recomiendan reemplazar ese tiempo con actividad física ligera, actividad física de moderada a vigorosa o, crucialmente, más horas de sueño.

El estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, analizó 20 años de datos de más de 45,000 personas que participaron en el Estudio de Salud de las Enfermeras. Todos los participantes tenían al menos 50 años en 1992 y no padecían enfermedades crónicas al inicio del estudio. Los investigadores rastrearon varios hábitos de estilo de vida, como el tiempo pasado sentado en el trabajo, en casa y viendo televisión, así como las horas de sueño.

Para definir el "envejecimiento saludable", el equipo de Harvard estableció que esto significaba vivir hasta los 70 años o más sin enfermedades crónicas importantes, sin deterioro de la memoria y con una buena salud física y mental en general.

Una de las actividades que se destacó como particularmente malsana fue ver televisión mientras se está sentado. Los investigadores encontraron que reemplazar una hora de ver televisión con cualquier tipo de actividad física, incluso ligera como tareas domésticas rutinarias, aumentaba las probabilidades de un envejecimiento saludable en un 8%. Si esa hora se reemplazaba por actividad física moderadamente vigorosa, como un entrenamiento, las probabilidades de envejecer saludablemente aumentaban en un 28%.

Además, las personas que dormían menos de las siete horas recomendadas por noche también se beneficiaban. Dormir una hora extra cada día en lugar de ver televisión desde el sofá mejoraba significativamente sus posibilidades de envejecer de manera saludable.

El Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar de National Jewish Health en Denver, quien no participó en el estudio, comentó que ver televisión es una actividad particularmente poco saludable, y no solo porque implica sedentarismo. “Cuando las personas se sientan frente a la televisión, generalmente trae consigo otras actividades comórbidas, como comer comida chatarra, cenar frente a la televisión, no conectarse con los demás, e incluso puede interrumpir el sueño”, señaló Freeman.

Freeman sugiere que incorporar más movimiento en nuestras rutinas diarias puede tener efectos profundos en nuestra salud. “Mi sugerencia es que consideres en el trabajo conseguir un escritorio de pie si puedes, o incluso un escritorio con cinta de correr si tienes el espacio”, dijo. “Si estás sentado durante más de 30 minutos seguidos, probablemente sea demasiado tiempo, y realmente quieres tratar de moverte un poco”.

El ejercicio, en cualquier forma y duración, puede reducir el riesgo cardiovascular y la presión arterial, mejorando así la calidad de vida y las posibilidades de un envejecimiento saludable. Reemplazar el tiempo frente a la televisión por horas de sueño también puede tener beneficios significativos, ya que el sueño adecuado es crucial para la reparación y regeneración del cuerpo.