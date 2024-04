La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, criticó la falta de apoyo del gobierno de Guerrero a la población de Acapulco tras la devastación provocada por el huracán Otis.

En un mitin con militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD en una colonia popular, Xóchitl Gálvez dijo que, de ganar la Presidencia de la República, dará apoyo a la entidad guerrerense para combatir la inseguridad.

"Aquí en Guerrero no hay autoridad, aquí en Guerrero no existe la gobernadora (Evelyn Salgado), no existe, no existe la presidenta municipal (Avelina López)", sentenció.

Ante la demanda de los asistentes, que gritaban “¡Fuera Morena!”, Gálvez Ruiz afirmó que “Morena abandonó a Acapulco a mí me consta, yo estuve aquí en Acapulco dos días después que ustedes estaban sin agua, sin comida, sin seguridad, eso se va a terminar tengan la certeza. (…) Vamos a regresarle la paz y tranquilidad a Acapulco, vamos a meter orden con buenos policías municipales”, comprometió.

"Un violentador no puede ser senador”, Xóchitl Gálvez critica reelección de Félix Salgado

Por otra parte, Xóchitl Gálvez criticó la reelección de Félix Salgado Macedonio como senador de la República.

“Félix Salgado fue acusado por mujeres y ahí está de nuevo de candidato a senador. Le digo a las mujeres: un violentador no puede ser senador”, advirtió.

La abanderada del PAN, PRI y PRD reconoció los derechos de las personas afromexicanas que habitan en la costa de Guerrero.

“A la comunidad afromexicana hoy sus derechos están plenamente reconocidos en la Constitución”, les dijo Xóchitl Gálvez.

