Xóchitl Gálvez denunció que ha sido víctima de agresiones por parte de simpatizantes de Morena. Señaló que han mandado gente a reventar sus eventos, por lo que exigió a la dirigencia estatal de Morena que la respeten.



“No hay necesidad de violentar, de intimidar, yo sé que ellos gobiernan en Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido”, manifestó.

Reveló que fue agredida también cuando estaba comprando algunos productos a artesanas oaxaqueñas.

“Yo suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido. La gente se acercó a tomarse fotos (…). La gente se acercaba normal porque me reconoce, porque les caigo bien, pues ni modo, les caigo bien y también se abrieron y me mandaron ahí a reventadores para sacarme de la feria. Pobres artesanas, porque yo estaba comprando y creo que no era justo”, contó.

La senadora panista pidió a los dirigentes de Morena en Oaxaca que se tomen un Calmex o que se tomen un té de tila, porque en esa entidad hay mucho cariño hacia ella por el trabajo que ha realizado en favor de las comunidades indígenas durante muchos años. “Yo creo que no hay necesidad de confrontarnos”, expresó.