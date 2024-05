La política migratoria de México ha sido históricamente muy reactiva a la que instrumenta Estados Unidos, sin programas o planes a largo plazo y en la que las autoridades estadounidenses asumen que la frontera sur mexicana es su tercera frontera.

Así lo dijo María Dolores París Pombo, especialista de El Colegio de la Frontera Norte, en el marco del foro virtual Relación de México-Estados Unidos en materia migratoria que organizó el Senado. Agregó que ante la crisis, nuestro país requiere una política de refugio y asilo.

Ante senadores y expertos, insistió en que la política migratoria en México ha sido históricamente muy reactiva a la política migratoria de Estados Unidos. Esto, aclaró, no quiere decir que no exista una soberanía en la toma de decisiones del Estado mexicano al respecto, sino que realmente no ha habido la decisión de diseñar a largo plazo una política migratoria.

Expuso que el llamado Protocolo de Protección al Migrante que estableció el actual gobierno mexicano es “un enorme eufemismo” porque es lo mismo del programa conocido como Quédate en México.

Consideró que México se está convirtiendo, cada vez más, en un país de destino y no sólo de migrantes, sino, sobre todo, en uno que recibe a aquellos con necesidades de protección internacional, por lo que, además de diseñar una política migratoria, requiere una de asilo.

La investigadora también refirió que es difícil entender los acuerdos entre México y Estados Unidos, pues no cuentan con instrumentos por escrito que puedan estudiar los académicos, lo cual contrasta con los convenios pactados en esta materia de Europa con países del norte de África.

“Todos estos acuerdos los conocemos a través de comunicados de prensa y generalmente por parte de la Casa Blanca, porque en México hay menos claridad de a lo que se compromete México... tal vez por el temor del gobierno mexicano de parecer que está cediendo en materia de soberanía”, indicó.

Recordó que a partir de 2014, cuando se dio la emergencia humanitaria por la llegada de niños migrantes no acompañados a Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente Barack Obama empezó negociaciones con México, Guatemala, El Salvador y Honduras para tratar de frenar el éxodo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Elvia Marcela Mora Arellano, recordó que la relación bilateral en materia migratoria es amplia y “de larga data”, y que si bien ha tenido resistencias también ha gozado de colaboración.

Por tanto, subrayó, en tal relación “no todo ha sido funesto”. Ejemplo de ello, han sido los programas para braceros y otros asuntos de colaboración que, consideró la senadora, dan material para muchas tesis y seminarios.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó que los migrantes aportan trabajo y cultura a los países a donde llegan, como ocurrió con Estados Unidos en el siglo XIX o en Alemania en años recientes, con la entrada de ciudadanos sirios y en nuestro país actualmente, donde los migrantes centroamericanos se han incorporado a actividades agrícolas en el centro y norte del país.

No obstante, lamentó que a pesar de volverse parte del “motor laboral” de los países, los migrantes aún son criminalizados, además de que ya no provienen de determinadas partes del mundo, como Latinoamérica, sino que ahora hay quienes migran de naciones como Pakistán y países de África.

Por su parte, la senadora del PAN Adriana Guadalupe Jurado Valadez señaló que no hay “mejoras en el trato a las personas migrantes”, por lo que este asunto lo debe resolver el próximo gobierno, independientemente de sus siglas partidistas.

Advirtió, además, que las cifras en esta materia “se han recrudecido” en varias partes del mundo, no sólo en México y en Centroamérica, debido a problemáticas como el cambio climático, la delincuencia organizada y la pobreza, que obligan a familias enteras a abandonar sus lugares de origen.