El secretario general del Partido Verde en la Ciudad, Jesús Sesma, informó que todos los candidatos de la alianza PVEM-Morena-PT para la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales, deberán firmar un acuerdo en el que se comprometan a apoyar la eliminación de las corridas de toros y las peleas de gallos, además de proteger el medio ambiente, las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación, entre otras cosas.

En el marco del proceso electoral local en el que serán votadas 66 diputaciones, Sesma Suárez explicó que dicho acuerdo se trata de un tema de buena voluntad, ya que éste no implicaría ninguna sanción jurídica si no lo respetan “pero estaríamos evidenciando a quienes nada más firman este acuerdo por llegar al poder y a la hora de tomar decisiones o votar dictámenes en favor del bienestar animal, el medio ambiente y los recursos naturales, no lo voten y así la sociedad se podrá dar cuenta de la doble cara de las personas que hicieran esto”.

Cabe destacar que en lo que va de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Bienestar Animal presidida por Sesma Suárez, ha analizado y presentado más de 12 proyectos de reforma que protegen a los animales de la capital; sin embargo, muchos legisladores “pro animales” han bloqueado su aprobación como la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos.

Lee también: Tras caída de dovela en Tren Interurbano, constructora resarcirá los daños: Secretaría de Obras

“Nadie nace siendo ecologista yo no nací siendo ecologista, yo me he ido formando, como todo en la vida, entonces, hay que ir evolucionando y si nosotros nos consideramos seres vivos racionales tenemos que entender que nuestra razón nos obliga a respetar y a hacer respetar los derechos de otros seres vivos que no tienen voz”, enfatizó.

El ecologista expresó su confianza en que los candidatos que firmen el mencionado acuerdo estarán a favor de la plataforma electoral que impulsará el Partido Verde en la Ciudad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a conocer a sus candidatos del proceso electoral 2024.

“La mejor decisión está en la sociedad. Vienen épocas de elecciones, voten por quien quieran, pero que realmente sepan por quienes están votando, conozcan a sus candidatos, porque luego decimos como sociedad que las y los diputados no hacen nada y lamentablemente esos diputados son reelectos por votación de los ciudadanos. Conozcan a sus diputados hagamos las cosas bien”, dijo.

Lee también: Estudiantes de IEMS tendrán pase automático a Universidad Rosario Castellanos



Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rcr