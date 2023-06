Enrique de la Madrid, aspirante priista a la candidatura presidencial de Va Por México, señaló que participará como ciudadano en el proceso de selección, y no como un militante tricolor.

Posterior a la presentación del Frente Amplio por México, aseguró que su motivación es modificar las condiciones actuales del país, ya que las consideró negativas.

"Yo no represento al PRI, yo lo que quiero es representar a este frente, un frente amplio para los mexicanos. Yo vengo aquí en calidad de un ciudadano con experiencia en el servicio público, en el sector privado, en la academia, pero sobre todo, con un profundo amor por mi país, porque sé lo que este país puede ser para todos, y porque tampoco pienso permitir que se nos deshaga entre las manos, como lo está haciendo el Morena", expuso.

Añadió que no tiene problema con ser militante priista, ya que si es cierto que tiene muchas opiniones negativas, también obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones pasadas, por parte de los partidos de la oposición.

Lee también Detienen a Gualberto Ramírez, exjefe antisecuestros de SEIDO durante desaparición de normalistas de Ayotzinapa

"Reconozco que si tú le preguntas a la gente, en términos de opinión de los partidos, pues muchas veces es el partido que tiene más negativos, pero cuando te pones a ver por quién votaron en las últimas elecciones, de la oposición, es el partido por el que más gente ha votado", dijo.

En cuanto al método presentado está mañana por los dirigentes de Va Por México, para elegir a su candidato presidencial, subrayó que le hubiera gustado que se le diera mayor peso a las campañas digitales.

"Me hubiera gustado un método digital, así lo he pensado hacia adelante, pero si hoy hiciéramos un método digital, y en el 24 no tenemos el método digital, pues ahí hay una inconsistencia, y yo creo que también es parte de la cultura. Hoy en día ir a las urnas, dar la cara, salir a la calle, yo creo que en un futuro, quizá un poco más lejano, pensaría yo en un voto digital.

"Hoy yo creo que será presencial, porque parte de lo que se tiene que ver, es que salimos a votar. Yo creo que lo que están planteando, que sobre todo es urna electrónica presencial, eso me parece bien", explicó De la Madrid.

Aspirantes de Va por México asumirán gastos de sus campañas: Claudio X. González

Por su parte, el empresario Claudio X. González señaló que los aspirantes a la candidatura presidencial de Va Por México tendrán que asumir los gastos de sus campañas, ya que los partidos de la coalición aportarán recursos hasta noviembre de este año, una vez que inicie el proceso electoral de 2024.

"Yo creo que es un tema, donde los candidatos van a tener que ver por sus propias campañas, por así decirlo, para ser el responsable de este frente, pero igualmente el que quede electa o electo si va a recibir el apoyo de los partidos, ya como candidato o candidata de Va Por México, pero eso vendrá a partir de noviembre", comentó.

Después de la presentación del Frente Amplio por México, encargado de llevar el proceso para elegir al candidato de la coalición opositora, detalló que será una campaña diferente a las que realizan los aspirantes de Morena y sus aliados.

"Yo creo que va a ser más una cosa de conceptos, de ideas, de foros, de redes, que de una cuestión, como es el caso de las mal llamadas corcholatas", comentó en entrevista.

Lee también En México, maestros dan clases sin tener licenciatura

Acusó que las llamadas corcholatas están utilizando recursos públicos que deberían utilizarse para resolver diversos problemas de la ciudadanía.

"A los aspirantes del otro lado, están usando una cantidad de recursos, no sabemos exactamente dónde salen, pero millones y millones, y millones de pesos que deberían ir a la educación, a la salud, a la seguridad, a la economía de las familias mexicanas, y no a estas campañas abusivas. No va a haber eso acá", aseguró .

Sobre la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que Claudio X. González designará al candidato de Va Por México, éste contestó que era una falacia.

"Para variar, el presidente miente, se equivoca en verdad, porque esto es un tema que será decidido por los ciudadanos, a través de encuestas y de una consulta de 300 centros, hacia las primarias de agosto", explicó .

Lee también Va por México anuncia creación de Frente Amplio por México para elegir candidato presidencial

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rmlgv