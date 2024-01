La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz reclamó por la ola de violencia que se vive en el país, en los últimos días cuando criminales asesinaron al regidor de Cuautla, Giovanni Lezama y ocasionaron terror en Villahermosa, Tabasco.

La aspirante de “Fuerza y Corazón por México” criticó que, además, el crimen está golpeando el bolsillo de la gente en el Estado de México, quienes tienen que pagar hasta 160 pesos el kilo de pollo, debido a las extorsiones a los productores.

“Esto no puede seguir así. México se merece un gobierno que tome las riendas de la lucha contra el crimen. México merece un gobierno que no evada su responsabilidad y no le eche la culpa al pasado”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Lee también PAN y Xóchitl Gálvez lamentan asesinato del secretario general panista en Morelos

En su mensaje, Gálvez Ruiz expresó que la inseguridad se debe atacar con inteligencia y corazón. “Yo sí voy a ser la responsable de la seguridad, porque México merece más. Tú mereces más”, expresó.

Te mereces un gobierno que tome las riendas de la lucha contra el crimen para que puedas vivir tranquilo.#MerecesMás pic.twitter.com/52tqxrwAzc — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 5, 2024

Lee también Sheinbaum respalda a Lenia Batres; señala que ministros de la SCJN no deben ganar más que el presidente

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc