Al asegurar que el próximo gobierno tendrá servidores públicos que vivirán en la justa medianía, la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, señaló que, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no deben ganar más que el presidente de la República ya que está estipulado en la Constitución y es Austeridad Republicana.

Lo anterior al defender el discurso de la nueva ministra de la SCJN Lenia Batres Guadarrama quién se lanzó contra el Máximo Tribunal del país, al acusar de "extralimitarse" con decisiones que la han llevado a “confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”.

"No queremos que regrese el avión presidencial ni el Estado Mayor Presidencial, vamos a seguir siendo servidores públicos que viven en la justa medianía. Ayer criticaban a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque defendía que los ministros no pueden ganar más que el presidente pues si eso está en la Constitución ¿Cómo que amparos para que ganen más que el presidente? Eso es Austeridad Republicana", indicó.

Durante un mitin con simpatizantes y militantes de Morena en Ramos Arizpe, Coahuila, Sheinbaum abundó que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, y dijo que los principios de Morena son la "brújula" para la siguiente administración por lo que se comprometió a "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Coahuila y de México".

Sheinbaum aseguró que busca regresarle lo que le dió el pueblo de México por lo que va por la construcción de univeridades en todo el país así como implementar una beca para estudiantes de educación básica, tal como lo hizo en la Ciudad de México.

En ese sentido, la exmandataria capitalina señaló, que en caso de ganar la siguiente elección presidencial, van apoyar a Coahuila, pero se va seguir luchando para que sea un gobierno priísta.

