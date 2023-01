¿Juan Zepeda es el único que busca la candidatura de Movimiento Ciudadano por la gubernatura del Edomex?

Nezahualcóyotl.- Como solo hay un interesado en contender por la candidatura a la gubernatura del Estado de México en el partido Movimiento Ciudadano (MC), será hasta marzo cuando de manera directa la dirigencia nacional designe a su abanderado, el actual senador de la República, Juan Zepeda.



“En el caso de Movimiento Ciudadano no hubo alguien más que expresara la decisión de inscribirse o de participar como precandidatos para obtener la candidatura, entonces será una designación directa llegado el momento por allá a finales de marzo de parte de la Comisión Operativa Nacional, a partir de una comisión que es la Comisión de Candidaturas que lo decidirá”, dijo Juan Zepeda, quien también es el dirigente del partido naranja en la entidad mexiquense.

Como MC participará solo en el proceso electoral del Estado de México que definirá al sucesor del gobernador priista, Alfredo del Mazo, el próximo 4 de junio, no se vieron tan presionados como los otros institutos políticos para amarrar las dos coaliciones -la del Morena con PT y PVEM, así como el PRI con PAN y PRD- ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).



“Sus tiempos fueron distintos a los de nosotros, por lo tanto en Movimiento Ciudadano como no tenemos esa premura vamos a estar tranquilos esperando prácticamente el tiempo oficial para la candidatura sin las prisas que sí les corren a ellos por formalizar sus respectivas alianzas, en el caso de Morena andaba todavía correteando al Verde, el PT ya estaba”.

Movimiento Ciudadano va solo

Pero Movimiento Ciudadano como va solo tiene una mayor tranquilidad para manejar los tiempos, pero sin que esto sea una precampaña de manera formal, porque así lo estamos considerando, pues vamos a seguir con nuestras actividades de partido, de fortalecimiento muy cuidados, muy internos para que no podamos ser sancionados por el organismo local en materia electoral por actos anticipados de campaña, por rebase de topes de gastos de precampaña, por alguna circunstancia que pueda encuadrar en algún delito electoral y preferimos no correr el riesgo”, explicó.



Desde hace varios meses la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano había anticipado que no se coaligaría con otro partido para la elección del Estado de México porque su única intención es hacer alianza con la ciudadanía y que su proyecto político es ganar en este 2023 la entidad mexiquense y en el 2024 la Presidencia de la República.



“En Movimiento Ciudadano no se está construyendo un proyecto porque ya es un proyecto ganador desde el momento que puso los intereses del ciudadano por encima de intereses personales, alianzas perversas o acuerdos políticos que han sumido al país en una crisis de inseguridad, salud, desarrollo social, económico, educación, todos ellos ejes fundamentales para el crecimiento de una nación”, dijo entonces el propio senador emecista.

No hay más aspirantes

Como no hay otro aspirante para contender por la candidatura del partido naranja, en cuanto lo permitan los tiempos electorales establecidos por el IEEM, el también exalcalde de Nezahualcóyotl se convertirá en el abanderado de ese instituto político.



Sería la segunda ocasión que busca ganar la gubernatura del Estado de México, hace seis años lo hizo con las banderas del sol azteca, partido al que renunció después de varias décadas de militancia para sumarse a MC al que representa actualmente en el Senado de la República.

