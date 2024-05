Los asesinatos y amenazas contra candidatos durante las campañas electorales ocurrieron, en la mayoría de los casos, en las zonas rojas que los propios partidos políticos de oposición advirtieron en el mapa de riesgo que presentaron el pasado 9 de mayo.

De acuerdo con información recopilada por los institutos políticos, desde el 1 de enero y hasta el cierre de campañas el pasado 29 de mayo, se registraron 43 casos de agresiones graves, de las cuales, 33 fueron asesinatos, seis atentados, dos detonaciones de arma de fuego y dos amenazas.

De ese total, 26 de los hechos violentos ocurrieron en localidades como Suchiate, La Concordia y Villa de Corzo, en Chiapas; Acapulco, Chilapa y Atoyac de Álvarez, en Guerrero; así como en Pihuamo y Puerto Vallarta, en Jalisco, todos marcados como zonas de “alerta roja” en el mapa de riesgos, que fue entregado al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de Gobernación (Segob), y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lee también: INE condena violencia en proceso electoral

El documento fue rechazado por la autoridad electoral y las dependencias federales antes mencionadas.

De los 43 casos de violencia grave registrados, 67.5% fueron contra candidatos de la oposición, con un total de 29 agresiones, mientras que sólo 32.5%, 14 ataques, se cometieron contra aspirantes de Morena, PT y PVEM.

Para los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza; del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la protección a candidatos opositores ha sido una “completa simulación”.

“Es una completa simulación, el gobierno hace como que nos protege, se pretende encubrir bajo la fachada de una verdadera protección, en algunos lados logran el objetivo de estar inhibiendo la posibilidad de actos delictivos de parte de los grupos criminales, pero como lo vimos ayer en Coyuca de Benítez, Guerrero, en muchos otros lados no es así.

“Estamos en un proceso electoral amenazado por diversos lados, violado en su legalidad desde la Presidencia de la República y el presidente [Andrés Manuel López Obrador] se hace pendejo. La verdad, cuando dice que las cosas están bien quiere engañar a la gente con esa frasecita y no asumir la responsabilidad que tiene, esa es la verdad”, acusó el perredista Zambrano Grijalva en entrevista con EL UNIVERSAL.

En Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera Barrientos, aspirante a la presidencia municipal por la coalición PRI, PAN y PRD, Fuerza y Corazón por México, fue asesinado a sangre fría, a pesar de que contaba con 15 escoltas, entre ellos elementos de la Guardia Nacional (GN). Ese municipio también estaba catalogado como zona de alto riesgo en el mapa.

Lee también: Asesino de Alfredo Cabrera, candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, podría haberse infiltrado en silla de ruedas

Para el panista Cortés Mendoza, la violencia electoral es el reflejo del cierre del sexenio de López Obrador. “Es la herencia maldita de este sexenio. Lo ocurrido ayer en Coyuca de Benítez fue el símbolo de lo que dejó este sexenio, con la injerencia del crimen organizado, el cual decide quienes son los candidatos en algunas regiones y con una magnitud de violencia que no se había visto desde 1988.

“De acuerdo con la Consultoría Integralia, se registraron más de 750 ataques a candidatas y candidatos, a sus familiares y a sus equipos de trabajo, y hay que sumar la alianza del partido oficial con los cárteles del narcotráfico”, detalló Cortés Mendoza a este rotativo.

Otras localidades registradas en el mapa y donde se contabilizan candidatos asesinados, son la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México; Armería, en Colima; Ecatepec, Estado de México; los municipios de Celaya y Salvatierra, en Guanajuato; Cuautla y Xochitepec, en Morelos; Acatzingo, en Puebla; Choix, en Sinaloa; y Mante y Matamoros, en Tamaulipas, así como Misantla, Veracruz.

“Lo que está ocurriendo es responsabilidad del gobierno de la República porque han sido permisivos con la intervención del crimen organizado en las elecciones, existe el peor clima de violencia en la historia de México, todo es responsabilidad de este gobierno indolente, incapaz, que no ha podido dar resultados y que no pudo garantizar seguridad en esta jornada electoral, por ello nosotros demandamos ante el órgano electoral la atracción de las elecciones en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco ,Guerrero, y Michoacán”, subrayó.

El pasado 20 de marzo, EL UNIVERSAL dio a conocer que por este clima de violencia, en 46 casos los candidatos se bajaron por amenazas a su vida, todos sin denunciar los ilícitos por temor a represalias de los agresores.

Zambrano Grijalva, líder del partido de sol azteca, advirtió que no descarta que la cifra negra sea hasta cuatro veces mayor, y aseguró que los hechos ocurridos a lo largo de este proceso electoral, “confirman que Morena es un narcopartido”.

“Hay candidatos a los que desde hace varias semanas les dijeron: ‘No sigas haciendo campaña, bájate o te vamos a matar’ y se paralizaron y no siguieron haciendo campaña. No denunciaron por temor y como no se han denunciado esas cosas, nadie hace nada. El gobierno ha sido absolutamente ineficaz por omisión y complicidad para brindar verdadera seguridad. Absolutamente confirma que Morena es un narcopartido”, reiteró.