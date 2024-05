Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de salud, ayuda social y económica para mujeres, el candidato de la Coalición Va X La CDMX en Coyoacán, Giovani Gutiérrez, dio a conocer que se pondrá en marcha una tarjeta llamada “La Imparable”, con la cual se busca brindar acceso seguro, sin trámites burocráticos a diversos tipos de ayuda social para mamás y mujeres trabajadoras.

“Sé de las necesidades que tienen, sé de la problemática a la que se enfrentan las madres de familia, las mamás trabajadoras, sé de los problemas que deben encararse cuando se tiene que atender a un adulto mayor o a un familiar con discapacidad. Por eso hemos integrado en un solo concepto todas las ayudas para ustedes, mujeres, que son fuertes y que son imparables en la búsqueda de un mejor futuro para sus familias”, comentó el candidato del PRI, PAN y PRD.

Gutiérrez Aguilar, quien este fin de semana recorrió la unidad habitacional CTM X, así como la colonia Hermosillo, comentó que con estos programas sociales se trabajó en la administración que él encabezó, los cuales tuvieron éxito y dieron solución a varios problemas que enfrentan las mamás, amas de casa o en general las mujeres en Coyoacán.

“Quiero comentarles que durante dos años y medio hicimos de la política social una base fundamental para ayudar a las mujeres en Coyoacán quienes para mi han sido prioridad. Ellas son la base de la familia, son las que sacan adelante a los hijos, son las que se convierten en motor de nuestra comunidad, sin embargo, también son las que sufren y se ven afectadas por la violencia y la inequidad. Aquí no lo vamos a permitir, aquí les vamos a apoyar a que salgan adelante, porque ellas son imparables”, dijo.

Acompañado de su esposa, Gutiérrez Aguilar saludó a los condóminos de la CTM X y les dijo que, a pesar de que no haya un convenio con la Prosoc para atender las necesidades de las unidades habitacionales -dado que son propiedad privada en condominio- él asumirá la responsabilidad de atender sus necesidades como lo ha hecho hasta antes de pedir su licencia.

“Para nosotros no hay pretextos, para nosotros no hay quejas de que ‘es culpa de los anteriores’ y tampoco caben justificaciones falsas como ‘tengo otros datos’ o ‘no me toca’. Sí señoras y señores, amigos de Coyoacán, sí, sí nos toca y vamos a apoyarlos con todo”, comentó.

