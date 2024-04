Estas son las actividades de campaña de los alcaldes en la CDMX, candidatos que participarán en la elección del 2 de junio próximo, por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Karen Quiroga candidata a la alcaldía Iztapalapa propone monitorear con GPS a las mujeres de la demarcación para garantizar su seguridad

Por Omar Díaz

La candidata a la alcaldía Iztapalapa de la coalición Va X La CDMX, Karen Quiroga, dejó claro que priorizará a las mujeres en su agenda gubernamental, y criticó la falta de atención hacia ellas por parte del gobierno actual.

"Para el gobierno actual no somos importantes; nos han quitado las estancias infantiles, las clínicas móviles para mastografías, nos han dejado fuera de su gobierno sin ningún programa ni apoyo", señaló la candidata.

En este contexto, presentó los dispositivos Air Tag (GPS), que permite seguir la ubicación de una persona desde el teléfono celular las 24 horas del día, además de una alarma que podrán activar en situación de riesgo, con lo que buscan garantizar la seguridad de las mujeres en la demarcación.

También lee Se lanzan acusaciones por el agua candidatos a la alcaldía Milpa Alta

Karen Quiroga candidata a la alcaldía Iztapalapa propone monitorear con GPS a las mujeres de la demarcación para garantizar su seguridad. Foto: Omar Díaz

"Entiendo que a las jovencitas les desagrada la idea de que tengamos su ubicación las 24 horas, pero como madre empatizo con el sentimiento de las madres al no saber del paradero de un hijo, es el peor sentimiento y experiencia que pueden atravesar. Las queremos vivas y las queremos bien", enfatizó la candidata del PAN, PRI y PRD.

Destacó otras iniciativas clave que incluye su proyecto de gobierno, como la creación de la policía violeta, una línea de ayuda para mujeres, incentivos económicos como el "Salario Rosa", una Clínica de Cáncer y guarderías 24 horas. Todas estas estrategias buscan abordar de manera integral los distintos tipos de violencia contra las mujeres.

"Soy madre, soy mujer y soy iztapalapense; no solo sé lo que la alcaldía necesita, sino lo que sus mujeres requieren. Si algo va a caracterizar nuestro gobierno será la visibilización y atención de sus necesidades", comentó.

Rechaza Margarita Saldaña que esté cobrando derecho de piso a ambulantes de Azcapotzalco para financiar su campaña

Omar Díaz

La candidata a la alcaldía Azcapotzalco de la coalición Va X La CDMX, Margarita Saldaña, rechazó que estén cobrando derecho de piso a los comerciantes ambulantes para financiar su campaña, tal y como lo asegura Morena.

En entrevista, luego de reunirse con empresarios de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la panista pidió presentar pruebas a los vendedores ambulantes de este supuesto cobro, así como las denuncias correspondientes, pues consideró que ese tipo de noticias lo único que buscan es desprestigiarla a ella y a su gobierno, “debido a que la candidata de Morena no ha podido remontar y no cuenta con el apoyo de los habitantes de Azcapotzalco”.

“Eso es una mentira, si alguien está cobrando no somos nosotros, no he sido yo cuando he estado en funciones, ni es ahora Miguel Ángel Ocano, que está en funciones de alcalde”, respondió.

Lee también INE tiene a 3 millones 82 mil 310 personas en padrón para votar

Saldaña Hernández pidió a los vendedores ambulantes que si alguien pueda identificar a quien les cobra en sus negocios, que hagan las denuncias respectivas. “Nosotros siempre invitamos a que hagan eso, que hagan las denuncias respectivas. Lo que nosotros hemos notado es que este tipo de noticias se activan cada vez que hacemos un movimiento fuerte de mover justamente personas que están trabajando en vía pública y que tienen mucha queja vecinal”, denunció.

Y añadió “Yo rechazo totalmente esas acusaciones y solicitó que no se publiquen noticias amarillistas porque parecería que lo único que quieren en este momento es desprestigiarnos porque estamos en campaña, es época de campaña, porque vamos arriba en las encuestas y porque hemos recibido todo el apoyo de los vecinos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL y vcr