“¡Entregaré todo mi esfuerzo y corazón!”, promete José Ramón Gómez Leal

Ciudad Victoria.- En el evento de cierre de campaña, ante miles de ciudadanos reunidos en el Polyforum Victoria, el candidato al Senado por la coalición Morena-PT, José Ramón Gómez Leal “JR”, prometió que entregará “toda mi capacidad, mi esfuerzo y mi corazón por Tamaulipas”.

Junto a Paola López, con quien integra la fórmula al Senado, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” afirmó que no mentir, no robar y no traicionar son una forma de vida, y agradeció a quienes les acompañaron en esta campaña.

“¡Entregaré todo mi corazón!”, reiteró en su discurso y pidió un aplauso para el senador Faustino López, a quien dedicó la campaña.

Entre las causas por las que se debe salir masivamente a las urnas a votar por Morena-PT, Gómez Leal dijo que son estos partidos los que han dado al mejor presidente que ha tenido México y que, votar por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” dará continuidad al proyecto de nación que ha puesto fin a una política social clientelar y ha elevado a rango constitucional los beneficios sociales y los ha hecho universales.

“Primero los pobres no es un slogan, es una realidad”, dijo el candidato al afirmar que gracias a dicho proyecto de nación el salario mínimo ha subido más del 100 por ciento; “el peso se mantiene como una de las monedas más fuertes frente al dólar y se apoyan decretos en beneficio de los que menos tienen”.

La coordinadora territorial, Ana María Martínez Márquez, expresó que, "usted será nuestro próximo Senador porque sabemos que representará a cada una de las voces de las familias tamaulipecas. Le reitero que este 19 de febrero pintaremos el Senado de guindo, tiene nuestro apoyo total".

Paola López señaló que la campaña ha sido muy importante no solo porque fue en honor de su padre, un luchador social con más de 30 años de trayectoria, sino porque "seguramente desde donde él esté, se encuentra muy contento de ver que la lucha continúa".

La presidenta Estatal de Morena, Yuriria Iturbe, y el comisionado Nacional del PT, Arsenio López, coincidieron en que “JR” y Paola López son la mejor opción para representar a Tamaulipas en el Senado.

