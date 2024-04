La contienda electoral del 2018 estuvo marcada por momentos que pasaron a la historia y que, en vísperas del primer debate presidencial para las elecciones de 2024, vuelven a la memoria.

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña, y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" fueron los contendientes electorales que buscaban ocupar la Presidencia en 2018; éste último emitió participaciones que causaron polémica entre los espectadores y los propios candidatos.

"Mocharle la mano al que robe", la propuesta presidencial de "El Bronco"

En el primer debate presidencial, "El Bronco" dijo que "hay que mocharle la mano al que robe en el servicio público", lo que ocasionó que la moderadora, Azucena Uresti, preguntara sorprendida si hablaba en sentido literal o metafóricamente de la dureza con la que actuaría contra la corrupción, a lo que Rodríguez Calderón dijo "Claro, así es", confirmó el exgobernador de Nuevo León.

"Tenemos que mocharle la mano al que robe, así de simple, yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a probarla, necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público, eso no es malo, países que han salido de esa corrupción lo han hecho, la única forma de lograrlo es poniendo ejemplo", dijo.

"El Bronco" pidió abrazos de AMLO para sus adversarios

El tiempo electoral avanzó y con ello vino el segundo debate, así como la intención de "El Bronco" de redimir a sus contrincantes al pedirle a López Obrador que abrazara a Meade y a Anaya, lo que dio cabida a pronunciar una de las frases más icónicas del ahora Presidente: "abrazos, no balazos".

Al dirigirse a los ciudadanos, "El Bronco" cuestionó "¿Ustedes creen que cualquiera de estos tres pueda hacer el trabajo de Presidente? Si se la han pasado todo el debate peleando entre ellos, a ver quién es el más rata uno de otro, a ver quién es más venenoso uno de otro. Si ven, no me han dicho nada a mí, porque los partidos políticos y quienes militan en ellos son lo mismo, es una parte importante que se debe considerar".

Al ser interrumpido por la moderadora Yuriria Sierra, para explicarle que el tiempo de su participación había concluido, pero podía tomar su última réplica, "El Bronco" le pidió a Andrés Manuel López Obrador que abrazara a José Antonio Meade.

- "Andrés, dale un abrazo a Meade, dáselo, dáselo, pues", dijo el regiomontano.

- "Abrazos, no balazos", respondió López Obrador y accedió a pasar al lugar de su adversario para abrazarlo. Luego fue donde Ricardo Anaya, para también darle un abrazo, sin dejar de recordarle que cuidaría su cartera de él, como lo refirió minutos antes en su participación.

Un beso "caón" para Anaya y AMLO

En el tercer y último debate de las elecciones de 2018, Jaime Rodríguez "El Bronco" dijo que se divertía con los candidatos oponentes y pidió que se besaran entre ellos.

Con acento norteño, el candidato independiente fue insistente al pedir que López Obrador y Anaya Cortés se dieran un beso y dijo: "Me divierto con ustedes, ahora dale un beso, 'caón', dale pues, dale un beso; México necesita de la unidad de todos, no de los pleitos, los tres tienen ese mismo problema, se pelean entre ellos y no dan soluciones".

Años después, Jaime Rodríguez fue llevado a prisión por delitos electorales, pero fue exonerado por dicho delito.

Elecciones 2024: Primer debate presidencial

Este domingo 7 de abril se llevará a cabo el primer debate presidencial entre los candidatos por la presidencia 2024, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, aquí te dejamos todo lo que tienes que saber acerca de este primer encuentro.

El debate dará inicio a las 20:00 hrs y tendrá una duración aproximada de dos horas, a lo largo de este tiempo los presidenciables van a responder las preguntas que hagan sus contendientes así como presentar sus propuestas, esto con el fin de que los ciudadanos las conozcan.

¿Quiénes van a ser los moderadores del primer debate presidencial?

Para esta primera contienda el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que los moderadores sean Denise Maerker y Manuel López San Martín.

¿Dónde van a transmitir el primer debate?

El primer debate presidencial se llevará a cabo en las oficinas del INE y será transmitido en vivo a través del canal oficial de la dependencia así como en algunos canales de televisión abierta.





