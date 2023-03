El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las elecciones presidenciales de 2018, Jaime Rodríguez “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, no reunía los requisitos para ser candidato independiente, pero por “línea” del entonces presidente Enrique Peña Nieto se la dieron.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que entre una semana y un mes, “El Bronco” reunió las firmas necesarias para obtener la candidatura.

“Cuando las elecciones anteriores, le dieron registro —y estaba el que se va de presidente— para que participara como candidato el que fue gobernador de Nuevo León.

“¿Se acuerdan que fue candidato a la Presidencia? ¿Sí? Bueno, el presidente sabía que no reunía los requisitos, pero fue ‘línea’ del presidente en turno, del presidente de la República, a sabiendas de que no se reunían los requisitos. Porque se la dan de demócratas, ¿no?, nada más por mencionar algo, porque de eso no se ha hablado mucho.

"¿Cómo es que le dieron el registro? Sacó las firmas creo que en una semana, o en 10 días o un mes, y vámonos”, declaró en Palacio Nacional.

maot