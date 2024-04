Manzanillo, Colima.- A cinco días que se lleve acabó el primer debate presidencial, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que se va a enfocar en presentar propuestas, ya que asegura que tienen el mejor proyecto.

"Nos vamos a preparar y sobre todo va a ser un debate de nuestro lado de propuestas, eso es lo que queremos presentar. Tenemos el mejor proyecto y además el apoyo del pueblo de México", explicó.

Sobre que los moderadores Denise Maerker Salmón y Manuel López San Martín tendrán la oportunidad de elegir las preguntas para los candidatos, Sheinbaum confía que se actuará profesionalmente, aunque dijo que no deberían de recibir las preguntas de los ciudadanos antes.

Sobre la guerra sucia que ha orquestado la oposición, Sheinbaum aseguró que no ha funcionando, y que la muestra de ello que que no ha bajado ni un punto en las encuestas.

"No les está funcionando, es lo que hay que llamar la atención. Imagínense un candidato o candidata, en cualquier lugar del mundo, un mes con un trending topic pagado internacionalmente y no hemos bajado ni un punto en las encuestas. ¿Qué quiere decir eso?, que la gente está muy despierta y que ya no se deja llevar por estas noticias falsas", explicó en conferencia de prensa.

Sheinbaum aprovechó para desmentir la noticia falsa, que la acusaba de querer cerrar la Basílica de Guadalupe.

"Ya no saben ni qué inventar, es absolutamente falso. La Basílica de Guadalupe es quizá el centro religioso más importante de nuestro país, sino de América Latina y quizá del mundo.

Además la devoción a la Virgen de Guadalupe de nuestro pueblo es enorme. Ya no saben qué inventar para afectarnos, es una noticia falsa", mencionó la candidata.

