El Consejo General del INE rechazó la petición de Morena, PT y Partido Verde de remover a Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial, al no tener facultades para modificar el acuerdo, mismo que no se impugnó ante el Tribunal Electoral.

Los partidos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia solicitaron a la presidencia del INE remover al periodista, tras sus declaraciones sobre el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por lo que consideraron que no cumple con la imparcialidad requerida para el encuentro entre candidaturas.

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó a Manuel López San Martín de actuar de manera facciosa y parcial, por sus comentarios contra el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Dice él que está garantizada su imparcialidad. No está garantizada, obedece a Salinas Pliego”, reviró.

Lee también Manuel López San Martín responde a Mario Delgado: "mi trabajo es público y él sabe que no se sostienen sus señalamientos"

El representante de Morena, Mario Llergo, señaló que “quien tenga un dedo de sentido común podrá apreciar que no se trata de una crítica, no se trata de un análisis objetivo propio de un periodismo profesional en el marco de la libertad de expresión, desde luego que se trata de un insulto de alguien que debería hacer de la libertad de expresión un ejercicio profesional”.

Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, advirtió que a Morena le molesta que un periodista critique a una persona que ni siquiera es candidato o forma parte del equipo de su candidata.

“Me parece un exceso terrible que a uno de los moderadores ahora se le someta a una presión ¿Quieren llevar intimidado a uno de los moderadores? ¿Quieren tener a Manuel López San Martín contra las cuerdas? ¿Quieren proponer a Lord Molécula?”, expresó.

En representación del PAN, Víctor Hugo Sondón, recordó que el acuerdo no fue impugnado por ningún partido, y el proceso se llevó a cabo conforme a los términos aprobados por el Instituto.

Lee también "No me voy a bajar” dice López San Martín luego de que Morena pidiera destituirlo como moderador del debate presidencial

La consejera Carla Humphrey rechazó las declaraciones del diputado Fernández Noroña, quien aseguró que ella mencionó que “le tenía sin cuidado” la queja contra San Martín, por lo que le pidió retirar esos señalamientos.

“Nunca dije que no me interesaba; nunca dije que me daba igual el planteamiento. Si es un acuerdo del Consejo General, el que sea, la forma de modificarlo cuando se toma me guste o no, por mayoría de votos o calificada, la única forma es justamente por la Sala Superior. Eso fue lo que yo expliqué”, puntualizó.

Apuntó que hay plazos para impugnar, en este caso cuatro días que ya habían vencido, por lo que el INE no tiene facultades para modificar dicho acuerdo.

La consejera Dania Ravel señaló que estas declaraciones están dentro de la opinión y la libertad de expresión.

“Me parece preocupante que en un país donde, literalmente, se matan a los periodistas por hacer su labor, por expresar sus opiniones, se quiera excluir de un ejercicio a una persona por haber emitido una opinión”, dijo.

Lee también Morena y aliados piden al INE remover a Manuel López San Martín como moderador de debate presidencial





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





apr