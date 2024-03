Este martes el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que presentó una queja ante el INE en contra del moderador del primer debate presidencial, ya que pide la remoción del periodista Manuel López San Martín, con el argumento que en sus opiniones como comunicador ha sido imparciales.

El conductor de televisión expresó mediante su cuenta de X que escuchó las palabras de Mario Delgado: “mi trabajo periodístico es público y él sabe que no se sostienen sus señalamientos, pero no se preocupe, que el debate no es entre un dirigente de partido y un periodista: el debate debe ser entre candidaturas, con las reglas acordadas y en el marco de lo que dice la ley y se aprobó en el INE”.

Manuel López recalcó que lo suyo es el periodismo y la crítica en sus programas y su imparcialidad en el debate presidencial está garantizada.

“Que contrasten propuestas e ideas las candidatas y el candidato, y que los ciudadanos tengan información para tomar una decisión”, dijo.

