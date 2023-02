Delfina Gómez pide a simpatizantes no vender la dignidad y enfrentar batalla electoral en Edomex

Ocoyoacac, Méx.- La precandidata morenista a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió a los simpatizantes y seguidores de ese instituto político estar unidos, organizados, así como no vender su dignidad para enfrentar la batalla electoral que les permita ganar el Estado de México el próximo 4 de junio.

“Les pido tres cosas: primero estar unidos, tenemos que estar unidos en esta gran lucha que viene; segundo, estar organizados, si no nos organizamos podemos hasta tropezarnos, por eso tenemos que estar bien organizados y hacer cada quien lo que le corresponde y tercero, y eso trabajarlo con nuestras comunidades, no vender nuestra dignidad, de verdad no la pongamos a prueba, la dignidad es lo más puro que puede tener el ser humano"

Ante militantes y simpatizantes morenistas productores y comisariados ejidales de toda la entidad, la senadora con licencia dijo que de acuerdo a las encuestas de varias empresas privadas los sitúa en el primer lugar en la intención del voto, de cara al primer domingo de junio, cuando se llevada a cabo la jornada electoral en la entidad mexiquense.

“Estamos muy contentos porque en esta precampaña seguimos sumando puntos en los sondeos, seguimos sumando apoyos de los morenistas y sumamos fuerzas y liderazgos. En otras palabras, vamos requetebién”.

“Es la gran oportunidad de hacer un cambio. Por eso estamos en ese esfuerzo, en el trabajo en equipo. Somos nosotros quienes nos ponemos a sus órdenes para escuchar sus peticiones y darles las gracias por tomarse el tiempo de reunirse y apoyar este encuentro”.

“Nosotros venimos con el propósito de escucharlos y me llevo los papelitos y las tarjetitas. No se van a quedar ahí en el tintero. Y cuando sea el tiempo adecuado amenazo con regresar, y entonces sí buscar soluciones”, comentó.

En el centro recreativo y panorámico La Marquesa, la exalcaldesa de Texcoco escuchó a productores militantes y simpatizantes del partido guinda de diferentes sectores y lamentó la precariedad en la que vive la gente del campo, que es la que da de comer a las grandes ciudades.

“Basta de migajas, yo creo que ya han sido muy generosos en estar siendo muy perseverantes, nobles, y lo que corresponde por derecho no debe ser limosneado”, expresó.

Durante el encuentro con comisariados ejidales, representantes de pueblos indígenas y con productores agrícolas, apicultores, lecheros, bovinos, de trucha y flores de toda la entidad, los cuales son simpatizantes de Morena, la extitular de la Secretaría de Educación Pública les platicó un pasaje de su vida, cuando sus padres tenían vacas lecheras y vendían el producto a algunas familias de la Ciudad de México.

Explicó que en estos momentos por estar en la etapa de la precampaña, no se pueden hacer propuestas ni hablar de temas que se requieren, pero les dijo que tienen mucho que aprender de todos ellos.

La precandidata morenista también estuvo en Ixtapan de La Sal y en Tenango del Valle.