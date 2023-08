Al señalar que falta poco tiempo para la encuesta interna de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial, hizo un llamado para que haya unidad entre las corcholatas, ya que aseguró que “todos en el movimiento son importantes”.

En una asamblea informativa en la alcaldía Álvaro Obregón, la exjefa de Gobierno comentó que la encuesta se llevará a cabo en todo el país, aclaró que no será “votación” y que únicamente se va a seleccionar una muestra, pero el pueblo de México va a decir.

“Falta ya poco tiempo para llevar a cabo una encuesta en todo el país, no es una votación, no es que vamos a participar todos, no; se va a seleccionar una muestra representativa [para la encuesta] y el pueblo de México va a decir a través de esta encuesta quién va ser la próxima coordinadora nacional de la defensa de la transformación”, indicó.

Llamó a la unidad entre sus compañeros, pues dijo que es “fundamental” ya que lo más importante es el proyecto de la Cuarta Transformación.