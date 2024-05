El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, aseguró que Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras, no arriesgaría su prestigió para hacer un montaje, como lo aseguran autoridades locales, federales y Morena.

En entrevista, criticó la celeridad de la Fiscalía y del Gobierno capitalino en este caso, pues recordó que en otros temas, como el del agua contaminada en Benito Juárez, y no han dado a conocer resultados contundentes.

“No me parece (que arriesgaría su prestigio). Ella por buscar a sus dos hijos ha encontrado a más de dos mil personas desaparecidas, me parece que no va a arriesgar ese prestigio y ese trabajo, y lo único que están haciendo es tratar de lavarle la cara, una vez más, al Jefe de Gobierno”, señaló.

Santiago Taboada dijo que más que acusar a la madre buscadora, las autoridades capitalinas deberían preocuparse por atender un tema que quedó reflejado y que ha venido creciendo en la Ciudad: las desapariciones.

“No voy a hacer ningún comentario de más, solamente que hay una realidad en la Ciudad y ayer se los decía: aumentaron los desaparecidos en la Ciudad. Ojalá más bien hagan una revisión exhaustiva y profunda de la zona, porque muchos vecinos y la propia candidata a la alcaldía, Karen Quiroga, que esa zona es tierra de nadie”, apuntó.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, y el presidente Andrés Manuel López Obrador acusaron, desde la mañanera, de un “montaje frustrado” el hallazgo de Ceci Flores de un presunto crematorio clandestino con restos humanos entre los límites de Iztapalapa y Tláhuac.

