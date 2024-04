Zacatecas.- Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, candidato a la alcaldía de Apulco, Zacatecas y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona, Gerardo González Ramírez “El Gera” y/o “El Apá”, condicionaron a un elementos de la policía estatal, para que “trabaje con ellos”, a cambio de liberar a sus familiares secuestrados por ese grupo criminal.

Desde el mes de junio del año pasado, el padre y el hijo del elemento, fueron privados de su libertad por esa organización criminal. El oficial, junto con otros más, huyó de ese municipio ubicado en el vértice que hacen los estados de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, por temor a ser asesinados.

El desplazamiento forzado, no solo fue de habitantes y en este caso de policías, ya que meses antes, autoridades municipales también abandonaron Apulco.

El policía estatal se refugió, junto con algunos integrantes de su familia, en otro de los estados colindantes.

Fuentes federales de seguridad revelaron que, con base en información que tienen en su poder, el grupo criminal, quiere reclutar a policías y profesionistas queridos por el pueblo, para que su candidato (Jáuregui) llegue “limpio” a la presidencia municipal.

Los informes también señalan que, lo que esa organización criminal quiere evitar, es que los elementos que huyeron, den a conocer más pruebas de la manera en la que opera Jáuregui Muñoz, para ese cártel, desde las entrañas del ayuntamiento de Apulco.

De ahí que el CJNG, busca acabar con los testigos que pueden impedir, con sus testimonios, que su candidato de MC, gane la presidencia municipal.

Hace unos días, el oficial, recibió una llamada de más de 10 minutos, que le hizo el candidato emecista, Mauro Jáuregui, junto con El Gera, audios a los cuales, EL UNIVERSAL tuvo acceso.

El primero que habla es el líder criminal:

- El Gera: ¿Cómo está, oiga?

- Víctima: Mire, yo nunca les he hecho nada a ustedes, oiga. Jamás. Ni me he metido por lo mismo.

- El Gera: Arrímese (a Apulco), oiga, y yo le doy mi palabra y le aseguro que ahorita le suelto a uno; le suelto al padre.

- Víctima: Es que de nada me sirve que sea uno. Suéltelos a los dos. Mire, póngame a prueba y luego de todos modos (si no le cumplo) usted va por ellos; ahí los tiene en corto.

- El Gera: Sí, oiga, pero por eso le digo, arrímese sin problema.

- Víctima: Pues es que por eso le digo, que ahí los tiene. Póngame a prueba.

-El Gera: No, oiga, es que hay que verlo acá, oiga.

- Víctima: ¿Allá para qué me quiere?

- El Gera: Yo sé lo que le digo, que es mucho mejor acá y de todos modos usted va a mirar que todo está bien.

- Víctima: Es que ellos no tienen nada qué ver, en buena onda. Ellos no tienen nada qué ver.

- El Gera: Ya le di unos minutos para que lo pensara y vea lo que yo le planteo.

- Víctima: Pero es que usted también écheme la mano.

- El Gera: Yo ya le dije, oiga. Yo le doy mi palabra.

- Víctima: Pues es que de nada me sirve su palabra, porque usted ahí tiene a mi familia; tiene a todos.

- El Gera: Arrímese, oiga. Yo sé lo que le digo. Bendito Dios, ahorita usted está en Aguascalientes. Tiene la forma de agarrar Calvillo y se brinca para acá en verguiza.

- Víctima: Ahora, deme chance de renunciar de la Policía y ya hay que muera. Ese es mi único trabajo. Yo no tengo nada qué hacer.

- El Gera: Y yo lo que le digo, que acá le doy otro jale; ya no de pistolero, ni nada. En otro jale, a gusto.

- Víctima: ¿Cómo de qué?

- El Gera: Usted va a ver. Yo sé lo que le digo. Se la va a pasar bien. No le prometo cosas que no. Yo lo que puedo es lo que digo y lo que le digo es que va a estar bien.

- Víctima: Usted póngame a prueba. Suéltelos y me arrimo después.

- El Gera: No, oiga. Eso es ahorita, oiga… O si no trae dinero, oiga, ahorita le deposito.

- Víctima: No pues no. Traigo como 50 pesos, pero ese no es el chiste, oiga. Créame que ese no es el chiste. Le digo que estoy encerrado en un cuarto, porque me hablaron que me andan buscando allá; que me andan buscando acá. Imagínese ¿qué hago?.

Luego de esos casi tres minutos de conversación telefónica, el líder criminal pasó la batuta de la llamada al candidato de MC, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz.

En los audios se escucha que Jáuregui Muñoz, respalda la propuesta de El Gera y trata de convencer al policía, de que vaya a Apulco, a hablar con el lugarteniente del CJNG.

Mauro Jáuregui, incluso da por hecho que va a ganar la elección y le ofrece trabajo al elemento y asegura que van a liberar a su hijo, para el que también habrá un empleo.

El aspirante a la alcaldía de Apulco y la víctima, son incluso interrumpidos por El Gera, en varias ocasiones, lo que confirmó a las autoridades, la presunta relación del candidato, con esa organización delictiva:

- Mauro Jáuregui: Vente para acá. Te doy mi palabra que todo va a estar bien.

- Víctima: No güey, es que también así no se hacen las cosas. Mi familia no tiene nada que ver. Tú sabes Mauro, que ellos no tienen nada qué ver.

- Mauro Jáuregui: Todo va a estar bien, yo te doy mi palabra; así como yo estoy bien, así vas a estar tú.

- Víctima: Pinche Mauro, pero ellos no tienen la culpa de nada, por qué ellos.

- El Gera: Esa fue mi decisión mía, porque la neta.

- Víctima: Bueno él me conoce y él sabe qué rollo.

- El Gera: Él me está diciendo que le dé la oportunidad, pues tú sabes que fue lo mismo contigo (Mauro) y desgraciadamente así fue también; fue con su padre también, pero yo siento que no está arrepentido. He platicado con él (Mauro) seriamente y él me dice que la neta está bien, que está a gusto, por eso le digo.

De funcionario a operador criminal

Desde marzo del año pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer parte de los informes de seguridad, en los que se establece la presunta relación de Mauro Jáuregui Muñoz, con el CJNG y su operatividad.

Mauro Yuriel Jáuregui, era juez cívico y poco después de un operativo de fuerzas federales en Apulco, las autoridades confirmaron que ya formaba parte de la estructura criminal.

Yuriel Jáuregui, era el encargado de llamar a los funcionarios municipales, para amenazarlos de muerte y advertirles, que él iba a ser el nuevo alcalde, al servicio del CJNG.

En informe de las autoridades federales, señala que Jáuregui, es también el encargado de pagar la nómina criminal, a funcionarios municipales de Nochistlán, que están a su servicio.

Nochistlán es un municipio de Zacatecas, que se ha convertido en cuartel del CJNG, en complicidad y protección por autoridades que operan en ese municipio de Nochistlán.

Gerardo Gonzáles Ramírez “El Gera”

Las fuentes de seguridad consultadas, revelaron que tienen identificado como lugarteniente en esa zona, a Gerardo Gonzáles Ramírez “El Gera”, “El Apá”.

La Fiscalía General de la República, emitió el acuerdo de recompensa (500 mil pesos), a quien proporcione información que ayude a la captura de ese líder criminal del CJNG.

El Gera, es señalado por la FGR, como el principal responsable de generar violencia en los municipios de Nochistlán, Apulco y Jalpa, Zacatecas; así como en Yahualica Jalisco. También es acusado de perpetrar ataques en contra de personal militar, además de privar de la libertad a jóvenes y reclutarlos forzosamente para engrosar su ejército criminal.

