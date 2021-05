Alejandro Moreno pide a priistas veracruzanos pedir el voto "con humildad"

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a sus militantes veracruzanos pedir el voto con humildad y hacerlo 3 de 3 durante las elecciones del 6 de junio.

"Con humildad, pedir la confianza a los ciudadanos, decirles que no les vamos a fallar, que vamos a trabajar juntos y en equipo", expresó de gira por Veracruz.

Acompañado por el dirigente estatal priista, Marlon Ramírez, aseguró que gracias al trabajo, sectores y organizaciones podrán ganar a Morena, que - dijo- es una tragedia para el país y para este estado.

"Y con todos ustedes, que son lo que están bajo la lluvia y bajo el sol, siempre promoviendo a las candidatas y candidatos del partido, ganaremos la elección”, añadió.

Moreno Cárdenas dijo que Veracruz es prioridad para el CEN del PRI, pues recordó que está en juego el presente y futuro de Veracruz, y de México.

Señaló que, en Morena, además de cínicos y mentirosos, resultaron pésimos para gobernar.

"Por ello dicen que si no los apoyan van a desaparecer los programas sociales, pero nosotros vamos a trabajar para regresar los programas que ellos quitaron, como el Seguro Popular, Prospera, las estancias infantiles, los refugios para mujeres, los apoyos para jóvenes emprendedores, los apoyos para el campo, y para productores, porque vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión.”

Puntualizó que, si bien Morena no fue el causante de la pandemia, son los responsables de que no haya un plan nacional de vacunación eficiente, que no se hayan hecho pruebas, y llevan en sus hombros los más de 200 mil mexicanos muertos por Covid.

