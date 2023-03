Afirman que Movimiento Ciudadano no se bajará de contienda en la CDMX para 2024

El dirigente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Royfid Torres, dejó claro que su partido no se bajará de las elecciones del próximo año en la capital del país, tal y como sí lo harán en el Estado de México y Coahuila.

En rueda de prensa, el legislador comentó que para ellos el 2024 es la clave, por lo que desde ahora se prepararán para competir solos por la presidencia y la Jefatura de Gobierno.

“Nosotros estamos trabajando para ser una propuesta independiente, para seguir como lo hemos hecho en las otras elecciones, como una opción autónoma, con candidatos propios y como un movimiento que verdaderamente pueda ganar la Jefatura de Gobierno y la Presidencia de la República”, apuntó.



Recalcó que la decisión de su partido a nivel nacional obedece a que no tiene caso competir en unas elecciones en donde ya se pactó, y se decidió que el PRI se quedará con Coahuila y Morena con el Estado de México.

Además, dijo, con esto dejarán de ser el pretexto de la derrota de la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD.

“Por eso nos hemos hecho a un lado, para no ser esa discordia, para no ser ese pretexto de derrota anticipada de una coalición que en los hechos no va a funcionar porque al menos uno de sus integrantes (PRI) ha comprometido ya el apoyo al grupo contrario, y por ello para nosotros es muy importante dejar claro que Movimiento Ciudadano no va a ser ese factor”, apuntó.

A Alejandro Moreno no lo toleran ni en su partido: Royfid Torres

En este sentido, comentó que el PRI y el PRD, después de las elecciones de este año, tendrán que tomar el análisis y la determinación necesaria para enfrentar los procesos electorales venideros con aliados confiables que jueguen en el mismo bando.

Por último, destacó que lo que más daño le ha hecho a México es Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, pues ni en su propio partido lo toleran. “El que primero debería de dar explicaciones de su actuar dentro dela alianza es él, más allá de ver hacia Movimiento Ciudadano”.



