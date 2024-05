Toluca, Méx.- El 29% de los candidatos registrados por los partidos políticos y coaliciones como representantes de la comunidad LGBTIQ+ mienten sobre su identidad sexual para usurpar los espacios que por ley deben cumplir, acusaron organizaciones defensoras de la población diversa.

Ricardo Torres, de "Fuera del Clóset" indicó que 38 personas fueron registradas como candidatos pertenecientes a dicha comunidad, de las que 11 constataron trabajo a favor del sector y su identidad u orientación de género, de 11 comprobaron que no pertenecen y de 18 no hay datos sobre su orientación o identidad no normativa, por lo que pidieron al Instituto los datos.

Por lo tanto las organizaciones Fuera del Clóset AC y asociaciones de Ecatepec, Antonio Cortés de Nezahualcóyotl, entre otros liderazgos de la comunidad exigieron al IEEM que les compartan la documentación oficial que entregaron los partidos políticos para el cumplimiento de las acciones afirmativas, recordando que en el 13 acuerdo del IEEM se advirtieron inconsistencias en el principio de paridad de inclusión, lo que retrasó el arranque de las campañas políticas.

Lee también Revisarán expedientes de 20 presos en Edomex

Los partidos políticos que registraron personas de la comunidad que sí están confirmados son: 4 del PRI, 3 MC, 2 PRD, 1 PT, 1 PVEM, de morena y pan no hay datos de alguno que sí sea LGBTQ+. Los partidos políticos a los que pertenecen los 11 denunciados que no son LGBTIQ+ son: 4 de morena, 2 MC, 2 PVEM 2 PAN y 1 PRI, dando como resultado el 29% de las candidaturas, “que son falsas”.

Los representantes dieron a conocer la lista de quienes usurpan los espacios, fingiendo una identidad y orientación lésbico, gay, transgénero u otro, y son: Cinthia Rosalía García Díaz, José Alfredo Miranda Guerrero, Juana Carrillo luna, Alan Martínez Cervantes, Leilani Arce Richard, Felicitas Ruiz Méndez, David Alejandro Cabrera Gómez, Omar Antonio García Mendieta, Guadalupe Mercado Rojas, Octavio Ariel Islas Fuentes y por último, Noel García.

Señalaron que hicieron varios análisis e investigación, por ejemplo la candidata Leilani Richard de Atizapán que va para sindical, que es aliada de la comunidad no tiene trabajo de inclusión y no es una persona lesbiana, bisexual o trans; sin embargo, fue postulada por el partido morena. Además, Juanita Carrillo, que contiende por la presidencia municipal de Cuautitlán por Morena, en un mensaje a través de sus redes sociales dijo que es heterosexual, mamá de tres hijos y que “su vida está muy estable”.

Lee también Inseguridad y pérdidas económicas, el saldo de los apagones en el Edomex

Francisco Santos, del PAN, se registró como afrodescendiente sin serlo, entre otros como el candidato a la alcaldía de Ayapango, que se registró como transgénero.

“Le decimos a los partidos políticos que no tienen madre, porque derivado de las acciones afirmativas que instauró el IEEM aproximadamente hace unos meses, en donde se determina que este tipo de recursos sirven para que grupos en situación de vulnerabilidad puedan tener espacios de representación política, afrodescendientes, indígenas, de discapacidad y LGBTQ+, se determina que los partidos incumplen con la cuota y se da un retraso al arranque de las elecciones porque incumplieron incluso con temas de paridad de género”, precisó Ricardo Torres, de la organización Fuera del Clóset.

Señaló que con esta manipulación los partidos políticos demuestran que siguen perpetuando una violencia estructural, “es que en este 10 de mayo les decimos que no tienen madre, que no chinguen”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ac