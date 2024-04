Zumpango, Méx.— “Este año empezamos a sembrar de todo: maíz, frijol, cebolla, cilantro. De todo se da. El gobierno está al tanto de todo, pero es más vida la laguna. Siembras y se te pueden dar unos cosechones, pero no es lo mismo que el agua, preferimos tener el agua”, dice don Albino Trejo mientras riega las cebollas que sembró en el terreno donde estaba la laguna de Zumpango.

En febrero de este año los vecinos comenzaron a dividir el terreno para sembrar, explica el vecino del pueblo de San Juan Zitlaltepec. “Pero todo el mundo sabe que cuando el gobierno echa el agua ya nadie tiene que oponerse, porque es más vida el agua”, precisa.

Recuerda que hace unos 40 años la laguna de Zumpango también se secó y tuvieron oportunidad de entrar a sembrar por un periodo de 10 años, y cuando les dijeron que recuperarían el lugar, lo aceptaron sin oponerse.

“Aquí tengo cebolla. ¡Ya hasta me robaron, se llevaron más de la mitad de mi tomate! Acá tengo cilantro, chile y tomate. Vengo diario, pero no todo mundo viene porque no ha llovido y no pueden sembrar, pero yo vengo porque traigo mi agua”, explica Albino, mientras toma una manguera naranja de unos diez metros para sacar agua de tres tambos que carga en su camioneta.

“El frijol lo eché en marzo y en 20 días creció. Como le echo el agua en la bolsa, con un litro de agua tiene para una semana. Ya todo estaba brechado, el martes vinieron a cosechar cebada y ya rastrearon. Toda la laguna está rastreada para sembrar, pero si no llueve ya nadie lo hará”, agrega don Albino.

Lee también: Intentarán rescatar Zumpango

El habitante de Zumpango, de 76 años, no cree que el gobierno federal haya secado el embalse a propósito y derivado de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero sí considera que hay una doble intención con la perforación de pozos en la zona. “Esos pozos ya los rascaron a 300 metros y el que tenemos de San Juan Zitlaltepec, apenas tiene 140 metros, nos va a dar en toda la madre”, expresa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, José Luis Luege Tamargo, extitular de la Conagua y presidente de la Asociación Ciudad Posible, indica que es necesario construir una planta tratadora para llevar agua a la laguna, la cual no se encuentra así solo por omisiones del actual gobierno, sino también por la inacción de administraciones anteriores de los tres niveles de gobierno.

“Aunque vino una sequía extrema, cómo metes agua de excedentes y también de aguas negras, tendría que tener agua la laguna. Hice una revisión y toda la infraestructura está abandonada, compuertas, sistemas de mantenimiento. Está todo abandonado. Y visité la entrada principal de la laguna, que es el canal de Santo Tomás, y vi un bordo de arcilla, un tapón que le pusieron para evitar que el agua entrara”, dice.

Sobre el planteamiento del gobierno estatal para recuperar la laguna, Luege Tamargo refiere que sería posible si se rehabilita la infraestructura abandonada.