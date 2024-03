Zumpango.- “¡La laguna no se vende, se ama y se defiende!”, puntualizaron activistas y vecinos que se dieron cita en la primera mega jornada de limpieza de lirio acuático que organizaron en la Laguna de Zumpango, área natural protegida que se encuentra totalmente seca.

Desde las 08:00 horas del sábado llegaron no solo habitantes de Zumpango sino también de Tecámac, Jilotepec, Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Ecatepec, entre jóvenes, adultos y menores de edad, quienes con palas, rastrillos y costales cargaban el lirio para retirarlo del lugar, el cual planean recuperar.

Entre las coincidencias de los participantes destacó la intención de sembrar una semilla de esperanza a fin de ver renacer la laguna, puntualizando no cuidar intereses de nadie ante los rumores de una privatización del lugar.

“La faena surgió como proyecto comunitario, era una idea que se maquinaba en el imaginario, no creímos que pudiera hacerse realidad. No vinimos a limpiar el terreno de nadie, venimos a limpiar un cuerpo de agua. El agua no se vende, se ama y se defiende”, remarcaron.

Aram León, vecino de Zumpango, comentó que todo surgió por la necesidad de organizarse como región pues “es tristísimo ver la laguna en estas condiciones, con muy poca voluntad política de las personas que toman decisiones por hacer algo”.

Foto: Gabriel Pano

Es una iniciativa ciudadana que buscan consolidar para poder realizar más faenas que permitan limpiar la laguna, teniendo como objetivo a mediano plazo demostrar que la ciudadanía está preocupada por estos temas.

“El propósito de la faena es que podamos demostrar que el trabajo comunitario es esencial para mejorar nuestra calidad de vida. Cuando somos partícipes de este tipo de situaciones es posible mejorar el territorio y forzar a las instituciones gubernamentales que tomen realmente su papel en el sentido de ir fortaleciendo este tipo de actos”, comentó Araceli Cruz.

Al lugar llegó el titular de la Secretaría del Agua del gobierno del Estado de México, Pedro Moctezuma, quien puntualizó que la jornada fue un proyecto ciudadano e informó en entrevista que el lirio será reutilizado como una especie del abono en una colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana.

Además, declaró que no se permitirá ninguna privatización de la Laguna de Zumpango y se aprovechará la sequía para retirar todo el lirio acuático, usando máquinas trituradoras para avanzar en un esquema de recuperación del área natural protegida.

Otro grupo de ciudadanos mostraba pancartas con las leyendas de “el agua de Zumpango no está en venta”, “no a la perforación de pozos”, “sí a la rehabilitación de la laguna, no a la perforación de pozos”, “no al robo de agua en Zumpango”, como protesta ante la perforación de pozos en el municipio.









afcl/apr