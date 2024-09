Chalco, Méx.— Paula Martínez pensó que ya había superado la contingencia, porque ya no había agua en la casa que habita con su familia, hasta la habían desinfectado con jabón y cloro, pero el fin de semana se volvió inundar la vivienda que renta en la calle Mexicas, en la colonia Culturas de México y los muebles que había salvado se le echaron a perder.

Ayer que se cumplió un mes de que está bajo las aguas residuales, Paula tiró a la basura refrigerador, colchones, camas, ropa y otros objetos que había adquirido con mucho esfuerzo. Además de perder todo su patrimonio, la dueña del inmueble donde reside ya le exigió la renta y no le importa que esté anegada su propiedad.

Justo cuando llevan un mes de que inició la emergencia en Chalco se incrementó de 16 a 28 las calles inundadas después de la lluvia del domingo, informó el coronel de Arma Blindada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Román Solís.

Lee también: Delfina Gómez se compromete a resolver inundaciones en Chalco; "No nos vamos hasta que quede resuelto"

La precipitación pluvial del domingo fue de 16 milímetros y la del sábado de 13 milímetros, según el registro de Protección Civil del Estado de México, lo que ocasionó que las calles de Culturas de México y Jacalones 1 y 2, principalmente, se llenaran otra vez de líquido.

El nivel del agua en algunos puntos se incrementó de 65 a 90 centímetros, cuando el viernes y sábado por la mañana varias calles ya estaban secas y otras estaban anegadas sólo a la altura de las banquetas.

“Ayer [domingo] llovió otra vez y nos volvimos a inundar, ya no sabemos por qué no baja el agua, ya llevamos un mes y han venido trabajadores de muchas dependencias a solucionar el problema, pero parece como si no hubieran hecho nada porque no vemos avance”, comentó Lucía, habitante de la colonia Culturas de México.

Las lanchas que ya se habían guardado desde la semana pasada porque disminuyó la gravedad de la inundación, reaparecieron este lunes para trasladar a los vecinos de un punto a otro de la colonia Culturas de México.

Un trascabo habilitado como recolector de basura recorre las calles anegadas para que las familias le entreguen a los empleados del ayuntamiento de Chalco los enseres que ya no sirven, otros de los vecinos dejan afuera de sus casas salas, comedores y bolsas con ropa para que los del servicio de limpia se los lleven porque no quieren tenerlos ya, porque se han convertido en un foco de infección.

Lee también: Aumentan a 28 las calles inundadas a un mes del inicio de la emergencia en Chalco

La gobernadora Delfina Gómez encabezó una reunión en el Centro de Mando para hacer un balance de las labores que realizan las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno en la zona anegada.

“La gente tiene toda la razón de estar con mucho sentimiento, enmuinada, de estar molesta, preocupada. Se siente impotente y yo creo que es válido”, dijo.

La gobernadora anticipó que los damnificados recibirán algunos de los electrodomésticos que perdieron por la contingencia, como refrigeradores, estufas y camas, entre otros. También dio a conocer que las secretarías del Trabajo federal y estatal están en pláticas para ofrecer alguna alternativa a los vecinos que se quedaron sin fuente laboral o perdieron su negocio. Prometió que las autoridades no se irán hasta que los habitantes reanuden sus actividades normales.