Toluca, Méx.- El único peligro que corren los migrantes albergados en las instalaciones de "La Casa del Migrante" es la constante presencia de “polleros” que intentan convencer, sobre todo a las mujeres, de abandonar el lugar y huir con ellos, dijeron los vecinos de la colonia Sector Popular, en Toluca, donde este fin de semana se registró la fuga de un grupo de migrantes de dicha casa y que pretendían escapar de la deportación.

Los vecinos de las calles El Oro y 18 de Marzo, donde se ubica la casa de transición, rechazaron que los migrantes que se fugaron el fin de semana del albergue hayan asaltado o agredido a los vecinos; lo único que hicieron fue escapar y no es la primera ocasión en que registran este tipo de fugas, pero anteriormente se trató de niños, ya que la mayoría de los internos en el lugar son mujeres con sus hijos o solo grupos de niños que “buscan el sueño americano”, relataron los entrevistados.

Pese a la información que circuló sobre los supuestos hechos delictivos que cometieron un grupo de migrantes, tras haber escapado de una vivienda en la colonia mencionada, Antonio Rosano, uno de los vecinos, comentó que no es la primera vez que se fuga un grupo de personas de ese sitio, pese a que las condiciones en que son albergados, son dignas y seguras, de acuerdo con lo dicho por los propios migrantes con quienes tiene trato.

De acuerdo con vecinos, la instalación pertenece a las autoridades de migración, que ingresan a personas, sobre todo, mujeres con niños y muchos niños, quienes esperan a ser deportados, pero en ocasiones, logran huir para continuar su camino al extranjero. (Foto: Jorge Alvarado)

Explicó que el pasado fin de semana, lo que sucedió es que un grupo copioso de personas encontraron la forma de salir por la azotea y descender por una casa contigua, a través de una escalera que colocaron, y que fue lo único que portaban consigo, pues no había personas armadas, ni se robaron aparatos electrónicos o dinero.

Indicó que esta instalación pertenece a las autoridades de migración, que ingresan a personas, sobre todo, mujeres con niños y muchos niños, quienes esperan a ser deportados, pero en ocasiones, logran huir para continuar su camino hacia el extranjero. Dijo que fue testigo de los dos momentos en que la gente huyó, pero en ninguno de los casos hubo agresiones en contra de los vecinos.

“Yo y otras personas vimos todo, los amigos de la barbería, iban saliendo, pero no se metieron y no robaron. Sí saltaron por la azotea para escapar, pero no robaron a nadie. Sé que llegan un día, dos o tres y luego viene un transporte que se los lleva en un grupo de varias personas, pero cuando no cubren cierta documentación llega un camión que los lleva hasta su país”, comentó.

🔴 Vecinos de la Colonia Sector Popular, en Toluca, señalan que el fin de semana se registró la fuga de un grupo de migrantes de la Casa del Migrante



Detalló que la mayor parte de quienes llegan al lugar son mujeres y el riesgo que corren es que a este punto, también llegan polleros, personas, sobre todo hombres que buscan a las mujeres, muchos de ellos les comprometen ayuda y sólo las engañan para explotarlas sexualmente.

Aunque los vecinos de la zona negaron que el lugar signifique un peligro, pues la zona ya es considerada como “roja” o de peligro, por lo tanto, no les incomoda ni preocupa que lleguen estas personas, que muchas veces hasta utilizan los servicios de la colonia, pero pagan por ellos, por ejemplo en la tienda o en la barbería.

