Toluca, Méx.- Ciudadanos y automovilistas acusaron la “voracidad” de los elementos de tránsito , que desde hace un mes, aprovechan el retiro de la infraestructura de los parquímetros para multar a los vehículos, además de imponer sanciones por la falta de verificación y acosan automovilistas en vías primarias.

Para los automovilistas, el problema es mayúsculo, pues mientras que algunos elementos tomaron un tramo en los carriles de baja de Tollocan para multar automovilistas que no portan la verificación, hay casos en los retiran la placas de los autos, incluso si se estacionan en las calles donde antes se ubicaban los parquímetros.

“Estaba mejor cuando había parquímetros en algunas zonas, para los comercios no fue conveniente, pero ahora hay una especie de cacería de los automovilistas y hasta al ir circulando, te detienen y te multan. No hay multas del estado por la verificación, pero nos detienen y también llegan a todos los espacios marcados con cajones y levantan las placas, argumentando que es una limpieza para mejorar la ciudad”, dijo Melissa Pérez, trabajadora de una escuela de baile en el centro de Toluca.

Elementos de tránsito en Toluca sancionan y acosan a automovilistas. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

“Es una especie de redada”, declaran comerciantes de la zona

Algunos responsables de locales comerciales en las calles de Carranza, Galeana, Instituto Literario y Gómez Farias refirieron que si bien antes alegaban las afectaciones y la merma en sus ventas por los parquímetros, ahora está más bajo, pues temen que los tránsito sin razón retire las placas y la gente decidió no acudir a estos lugares. “Es una especie de redada, pasan dos o tres motos, con dos elementos a bordo y por más que les decimos que es un cliente y ya se van, a veces hasta contestan que no nos metamos en lo que no nos importa”, comentó Luz, del local comercial con venta de productos de deporte en la calle de Galeana.

El alcalde Juan Maccise señaló que han retirado la infraestructura de los parquímetros, cancelados desde diciembre pasado y muchos de los casos donde hay quejas, son considerados lugares prohibidos, pero “apelo a la sensibilidad de la gente, para que nos apoyen, respetando los señalamientos. Es inconcebible el tráfico que se hace en algunos puntos, donde está señalizado que no se pueden estacionar; que la gente entienda que quiero una ciudad ordenada y que puedan transitar sin mayores complicaciones”, comentó.

Automovilistas han decidido estacionarse en sitios prohibidos

Rechazó que el objetivo de la presencia de los tránsito sea “recaudatorio” y argumentó que los automovilistas han decidido estacionarse en sitios prohibidos, incumplen con las reglas. “Vamos a tener toda la mano dura, porque este desorden no puede continuar, que la gente nos apoye, porque la gente se molesta de eso”.

El edil advirtió que el ayuntamiento va a mantener la mano dura, las infracciones van a continuar, pero la gente debe respetar, por lo que insistió en la sensibilidad de los ciudadanos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.146 del Código para la Biodiversidad del Estado de México la dependencia del Ejecutivo estatal, tiene la facultad para exigir a los propietarios o poseedores de vehículos automotores el cumplimiento de las medidas de control dispuestas y retirará de la circulación a aquellos vehículos que no acaten la normatividad o que sean ostensiblemente contaminantes. Sin embargo, aún no se restablece la sanción, sino persiste sólo el apercibimiento.

