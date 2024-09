Zinacantepec, Méx.— Hoy cumple un año de operaciones el Tren El Insurgente en su tramo correspondiente al Valle de Toluca, luego de una década de retrasos en la obra. El pasado 31 de agosto fue abierta la estación Santa Fe, en la Ciudad de México; sin embargo, aún está pendiente la conclusión de la estación Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio.

El 15 de septiembre de 2023 fueron inauguradas las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma. Durante los primeros meses pasó por un periodo de baja en el número de usuarios, que fue en picada de 40 mil en un día a 10 mil, pero a raíz de la puesta en marcha de la estación Santa Fe recuperó la afluencia, debido a la necesidad de los usuarios de trasladarse hacia la capital del país.

De acuerdo con cifras de Banobras, del 15 de septiembre del año pasado al 18 de agosto de 2024, en El Insurgente se trasladaron 3 millones 280 mil 535 usuarios en el tramo Zinacantepec-Lerma; los cuatro trenes en servicio recorrieron un total de 889 mil 155 kilómetros.

El 15 de septiembre de 2023 fueron abiertas al público las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma; el costo del recorrido en este tramo es de 15 pesos. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

Tras el periodo de adaptación, la media de usuarios diarios fue de 9 mil 677, de los que resultaron fijos un promedio de 8 mil 146 a partir del 1 de octubre pasado.

En un principio la velocidad de los cuatro trenes en servicio entre las estaciones de Zinacantepec y hasta Lerma recorrían en una longitud de 20 kilómetros en 21 minutos, con una velocidad máxima de 80 km/h, pero un promedio de 65 km/h, con una frecuencia de 15 minutos entre cada tren.

El costo del servicio se mantiene en 15 pesos para quienes recorren estas cuatro estaciones, de llegar hasta Santa Fe el costo aumenta a 60 pesos como tarifa promocional.

El recorrido es de 50 kilómetros en un promedio de 37 minutos, aunque por ahora durante el ajuste de operaciones va de 50 a 60 minutos.

Actualmente, la operación del Tren Interurbano ha incrementado sustancialmente, algunos días ha llegado al promedio de usuarios que se reflejó durante los primeros días de operación en 2023, con 5 mil personas o más por día, de acuerdo con Banobras. Aunque no solamente se trata de usuarios que van de la capital mexiquense hacia la Ciudad de México, sino de aquellos que van para conocer el tren y que abordan en Santa Fe para llegar a Toluca.

El pasado 31 de agosto fue inaugurada la estación Santa Fe en la Ciudad de México; en la zona, así como en las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, se mantienen las obras. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

A través de las redes sociales se han generado grupos en los que se informan el tiempo de retraso de llegada de cada carro, la hora que inician operaciones, incluso han acusado a personas que intentan abordar con alimentos, a quienes denuncian con los policías a bordo de los vagones.

“Creo que los usuarios se han apropiado del tren, ya saben las restricciones, que no se puede subir a vender productos, tampoco consumir alimentos ni bebidas a bordo de los carros y han generado una comunidad en la que se acusan entre sí para proteger las instalaciones y buscan el resguardo de las autoridades desplegadas a lo largo de los cinco vagones”, comentó una de las encargadas de la seguridad.

Para ingresar al tren se puede adquirir un código QR o usar la Tarjeta de Movilidad de la Ciudad.

Alternativa de traslado

El Insurgente no solamente son cifras, también se cuenta en historias. Si bien la premisa para optar por este es el costo y la reducción en tiempo, otro aspecto que han destacado los usuarios es la seguridad, higiene y la practicidad de utilizar un medio de transporte que no hace paradas y no tiene comercio ambulante.

De acuerdo con el señor Antonio, para llegar a la Ciudad de México, donde trabaja todos los días, necesitaba salir a las cuatro de la mañana de su casa, ubicada en el municipio de Zinacantepec, abordar un taxi colectivo —medio de transporte en el que varias veces lo habían asaltado—, llegar hasta la terminal aledaña a la vía Alfredo del Mazo, y abordar un camión que lo dejaría en el Metro Observatorio.

Debido al tiempo que invertía en su traslado, la convivencia con su familia se reducía. “Creo que paso más tiempo en el transporte público que trabajando o con mi familia, soy padre de tres hijos, uno de ellos está en una escuela técnica en el nivel secundaria. Mi hija pasó a la preparatoria y la más chica está en la primaria, los días que tengo posibilidad para convivir con ellos son sábados y domingos”, lamentó.

Antonio señaló que si bien con la entrada en operación de El Insurgente no ha logrado disminuir sustancialmente el tiempo que invierte de viaje en las mañanas, ya no debe levantarse tan temprano, lo que, dice, es positivo. Después de recorrer el tramo Zinacantepec-Lerma, aborda un camión que lo lleva a Observatorio que en la propia estación hace base, incluso optó por otras alternativas hacia otros puntos de la Ciudad de México que le facilitan el viaje.

Para otros usuarios que únicamente se comunican entre las estaciones del Valle de Toluca, el Tren Interurbano es la mejor alternativa en cuanto a tiempos y seguridad se refiere, pues evitan transbordar entre camiones donde los han asaltado; además, gastan menos en pasajes, pues en esta región los autobuses tienen un precio base de 12 pesos y dependiendo el número de kilómetros recorridos incrementa el costo; en contraste, en el tren sólo pagan 15 pesos.

La señora Elena invertía cerca de 50 pesos o más al día para llegar hasta su lugar de trabajo, desde San Juan de las Huertas, en Zinacantepec, hasta Metepec, donde trabaja en el servicio de limpieza. A partir de la entrada en operación de El Insurgente sólo gasta 15 pesos en el acceso al tren y otros 15 en el taxi colectivo desde su comunidad hasta la terminal.

Lo que falta

El 31 de agosto de este año el mandatario Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, encabezaron la apertura de la estación Santa Fe, lo que permitió la llegada del Tren México-Toluca a la capital del país. Esta opera con normalidad, aunque en los exteriores aún siguen las obras.

Las estaciones que faltan por concluir son Vasco de Quiroga, a cargo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), y la terminal Observatorio, que depende del Gobierno de la Ciudad de México. El pasado 6 de septiembre, en conferencia de prensa, el Presidente aseguró que el tren estará concluido en su totalidad en el mes de diciembre.

Cabe recordar que la estación Vasco de Quiroga no estaba prevista en el proyecto original; sin embargo, el Gobierno capitalino la propuso para conectar al tren a la Línea 3 del Cablebús, que pasa por la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

En tanto, Observatorio será un Centro de Transferencia Modal (Cetram) de seis niveles, para facilitar la interconexión con las líneas 1 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Cabe señalar que hasta el día de hoy la Línea 3 del Cablebús permanece en obra, pero se espera que sea inaugurada en este mes de septiembre, mientras que la ampliación de la Línea 12 del Metro aún está en construcción.

A la fecha se trabaja en cinco frentes: Viaducto Especial Santa Fe, que es la continuidad de la terminal actual del mismo nombre a Vasco de Quiroga, así como Presa Tacubaya, Calle Río Tacubaya, Presa Adolfo Ruiz Cortines y Viaducto Observatorio.

El Tramo III del Tren Interurbano, correspondiente a la Ciudad de México, tiene una longitud de 17.5 kilómetros y abarca la recién inaugurada estación Santa Fe, además de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio.