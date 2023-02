Tras explosiones en Neza por acumulación de gas, municipio reparte volantes informativos

Nezahualcóyotl, Méx.- Por las explosiones de acumulación de gas que se han registrado en hogares de Nezahualcóyotl en los últimos días, el ayuntamiento inició un programa de previsión de accidentes que consiste, entre otras cosas, en la distribución casa por casa de 200 mil volantes informativos, así como por medio de los grupos de WhatsApp de las más de 11 mil redes vecinales de seguridad, que contienen recomendaciones de seguridad y medidas ante este tipo de emergencias.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que el Cuerpo de Bomberos permanentemente imparte pláticas de prevención al respecto, en calles, escuelas y mercados.

“Con esta nueva campaña informativa se busca concientizar en cada hogar y comercio acerca de la importancia de estar al pendiente de sus tanques de gas e instalaciones para evitar explosiones, fugas, flamazos y accidentes en general, pero, además, es necesario saber cómo actuar ante un siniestro”, dijo.

El reparto de volantes estará acompañado de capacitaciones presenciales con vecinos para orientarlos en caso de emergencias relacionadas con instalaciones y tanques de gas, por lo que se reforzará la seguridad, además de que se fomentará la cultura de la prevención.

Aumenta número de accidentes por gas

Durante el 2021 se registraron 35 accidentes por gas LP en Nezahualcóyotl, de los cuales seis fueron explosiones por acumulación de gas, 26 flamazos y tres tanques prendidos. En el 2022 se contabilizaron 43 percances, nueve explosiones por acumulación de gas, 30 flamazos y cuatro tanques prendidos. En lo que va del 2023 han ocurrido 3 explosiones por acumulación de gas LP.

“Las cifras indican que existen prácticas de riesgo por parte de los vecinos, además de un deterioro en las instalaciones y en los tanques de gas, los cuales tienen un tiempo de vida de 10 años, por lo que invitamos a la población a seguir varias recomendaciones como ubicar los tanques en un sitio ventilado, no usar tanques en mal estado, los tanques deben llenarse en sitios autorizados”, explicó.

“Además de que no deben rebasar la capacidad de los tanques, no realizar reparaciones a los tanques, no utilizar tanques de desecho para otros usos, utilizar sólo instalaciones de tubo de cobre, las reparaciones deben ser hechas por expertos, informarse sobre el uso seguro del gas LP y crear un plan familiar para emergencias”, mencionó.

Alertan por peligros de inhalar gas LP

Adolfo Cerqueda advirtió que no solo las explosiones y los flamazos son un riesgo para la vida de las personas, sino también el inhalar gas LP puede ser mortal, y algunos de sus efectos son el dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tos, dificultad para respirar, mareos, somnolencia, desorientación y, en casos extremos, convulsiones, inconsciencia y finalmente, la muerte.

De igual forma, de entrar en contacto con los ojos se puede provocar congelamiento, hinchazón y daño ocular; mientras que en la piel puede ocasionar quemaduras frías, alertó.

Ante cualquier anomalía como fugas u olor persistente a gas, es necesario llamar de inmediato a los servicios de emergencia al teléfono 55-57-43-43-43, evitar en todo momento manipular el tanque y solicitar el apoyo a la unidad de su cuadrante, Cuerpo de Bomberos o Protección Civil.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), del 2010 al 2020 se registraron mil 425 accidentes con gas LP en México, de los cuales, el 64.14 % fueron urbanos, y de estos mismos, 33.98 % fueron fugas, 39.78 % explosiones, y 26.24 % incendios, todos causado por fallas en las instalaciones, errores humanos, defectos en los tanques portátiles y estacionarios, entre otras.

