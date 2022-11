"Temo por su vida, ya lleva ocho días desaparecido": buscan a vigilante del Tecnológico de Jocotitlán

Con la foto de su esposo Silviano Hernández Luciano, policía de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), quien desapareció el 14 de noviembre en Aculco “Pueblo Mágico” Patrimonio de la Humanidad, Dionisia llegó a la Plaza de los Mártires a pedir apoyo del gobernador y legisladores para ubicar al servidor público.

Silviano de 58 años de edad, desapareció el 14 de noviembre cuando trabajaba como vigilante del Tecnológico de Jocotitlán en su extensión de Aculco, que es el último lugar donde fue visto , afirmó Dionisia, quien este lunes llegó a la Plaza de Los Mártires donde con una fotografía de su esposo y la ficha del reporte de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia pidió el apoyo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza y de los legisladores, para ubicar a su marido.

“Lleva ocho días desaparecido y no hay respuesta”, personal de la Fiscalía no han ido a buscarlo al Tecnológico de Aculco “sólo me dan largas”, afirmó Dionisia quien indicó que este 21 de noviembre fue a la Fiscalía a buscar al policía de investigación que tiene la indagatoria en sus manos, pero no lo encontró porque “anda en otros sitios, haciendo otras cosas” y a la familia ni una llamada.

"No hay nada de él en su lugar de trabajo"

“Mi esposo es una persona tranquila, muy responsable, no le gusta meterse en problemas, es bastante responsable en su trabajo”, afirmó la mujer que teme por la vida de su esposo quien custodiaba el Tecnológico en Aculco.

La mujer pidió de favor al compañero que suplió en horario a su esposo “le pedí de favor que me ayudara a checar sus cosas, no está ni su morral, ni su uniforme de la corporación, ni su ropa de civil, ni sus cobijas, que Silviano guardaba en el sitio para protegerse del frio”.

“Todo desapareció. No hay nada de él en su lugar de trabajo. La contadora del Tecnológico primero dijo que no hubo robo y después que siempre sí que les robaron una planta de luz”, aseveró la mujer.

“La Fiscalía no ha ido, no está haciendo su chamba. Su relevo debió de recibir el servicio, debió percatarse de la ausencia de la planta”, señaló la mujer con desesperación al indicar que Silviano “tenía que llevar su uniforme| puesto o un pantalón de mezclilla con camisa roja de cuadros”, que era la ropa que llevaba de civil al irse a trabajar.

“Temo por su vida, ya lleva ocho días desaparecido”, por ello ella y su familia por su propia cuenta “ya fuimos a Atlacomulco, Jilotepec, fui a Querétaro y a San Juan del Río”, porque son zonas limítrofes con Aculco, además de a San Felipe del Progreso, al tiempo que exigió que personal de la Fiscalía “se movilicen para encontrarlo, que vayan a la Escuela de ahí lo sacaron y ahí me lo tienen que entregar”, enfatizó Dionisia.



