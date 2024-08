Toluca, Méx.— Desde 2011 en el Estado de México se integró la pena máxima de prisión vitalicia, las caules en su mayoría han sido asignadas a feminicidas (hombres y mujeres). Entre los argumentos que consideran los jueces se encuentran la forma como asesinaron a su víctima, la crueldad y la relación personal que sostenían con ella, dijo Edna Edith Escalante Ramírez, jueza integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), desde que existe la figura de prisión vitalicia como la pena máxima por un delito, se han obtenido 30 sentencias, 26 de ellas en contra de feminicidas, siendo la entidad con mayor número de condenas de este tipo.

Hay otros delitos que alcanzan este tipo de sentencia, se dicta principalmente en casos de violación que causa la muerte, homicidios y feminicidios. Expresó que muchas de las sentencias vitalicias dependen de las circunstancias particulares de la persona o delincuente y las características objetivas en que se desarrolló el evento delictivo, por ejemplo, la extrema crueldad con que se hayan cometido los ilícitos.

La jueza abundó que agrava más la pena cuando una persona se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, eso genera un mayor grado de culpabilidad y se toman en consideración circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el delito, los medios empleados por el delincuente, si es primera vez que delinque o hay antecedentes, el mayor o menor grado en que se pudo prever la comisión de la conducta y, “desde luego, aquellos instrumentos que haya empleado al momento de delinquir”.

Detalló que en la entidad hay diversos tipos penales que contemplan este máximo castigo, pues el Código Penal establece un capítulo donde estipula las diversas medidas de seguridad y sanciones a imponer, dentro de ellas, la prisión que, como máxima, podría establecerse hasta los 70 años; sin embargo, también se prevé la posibilidad de que en algunos tipos penales se imponga la vitalicia, que son: violación que causa la muerte, robo que causa la muerte y feminicidio.

“Son principalmente los tipos penales que pudieran considerar dicha sanción que se llega a imponer cuando el juzgador lo decide —con base en los datos de prueba desahogados en un juicio—, determinar el grado de culpabilidad en el que va a ubicar al sentenciado, que pueden ser los parámetros mínimos o el más elevado que es la vitalicia.

“Todos estos factores están previstos en el Código Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, añadió Escalante Ramírez.

Hay casos en los que no sentenciaron con la pena vitalicia, pero los años sumados por cada carpeta de investigación implica que el agresor nunca saldrá de prisión, como es el caso de Andrés Mendoza, el Monstruo de Atizapán, quien acechaba a sus víctimas y las llevaba a su domicilio, las privaba de la vida y los actos que ejercía post mortem con los cuerpos de las mujeres. Se considera en estas sentencias si el feminicida u homicida tenía alguna afinidad, por ejemplo, amistad o relación sentimental con su víctima.

“Lo mismo pasó con los monstruos de Toluca y Ecatepec, Óscar García Guzmán y Juan Carlos Hernández, respectivamente, son factores que cada juez va valorando para determinar el grado de la sentencia. Finalmente, creo que aun cuando en el caso de Óscar, en que no se ha impuesto una vitalicia, sumadas cada una de las sentencias, conllevan a establecer que es una persona que difícilmente podrían salir de prisión”, apuntó.

La jueza admitió que el reclamo de los familiares de las víctimas es que se haga justicia, se sentencie o sancione al responsable, pero opinó que “realmente si es vitalicia o 70 años, creo que no hace la gran diferencia, porque aun con una pena de 70 años en este tipo penal como el feminicidio, que no se conceden beneficios sustitutivos penales, da lo mismo, pues esta persona por muy joven, difícilmente va a salir de prisión. El clamor de las mujeres o los familiares es que esta persona definitivamente no vaya a salir de la prisión”, explicó.

Lev Norman ultimó a Lucero, alumna de la UAEMéx

La más reciente sentencia vitalicia fue emitida el 11 de junio de 2024 en contra de Lev Norman, un joven que fue hallado culpable del feminicidio de Lucero Hidalgo, cuyo crimen ocurrió el 3 de octubre de 2022 en el municipio de San Mateo Atenco.

Además, un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) lo sentenció a 46 años de prisión por el homicidio en grado de tentativa de Geovanny, el hermano de la joven víctima.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2022, cuando Lev Norman presuntamente ingresó a la casa de la víctima, en el Barrio de Santiago, San Mateo Atenco, donde se presume que asesinó a Lucero.

Dentro de la vivienda fue sorprendido por Geovanny, hermano de la estudiante de la UAEMéx, quien acudió a buscar a su hermana; ahí, el presunto asesino lo hirió en la mano con un cuchillo de 30 centímetros, luego huyó del lugar vestido con la ropa de la víctima y descalzo.

Guillermo Hidalgo, papá de Lucero, dijo que la sentencia le devuelve la paz de saber que el “sacrificio de Lucero sirvió para sacar de las calles a un hombre que podría hacerle lo mismo a otra mujer”, pero nunca podrá recuperarse de la muerte de su hija, a quien además, lastimaron cruelmente.

Explicó que el motivo de Lev Norman para cometer el feminicidio fue una deuda económica.

El padre de Lucero señaló que pasaron 20 meses de perseguir la justicia y criticó que la UAEMéx no los haya respaldado y, en cambio, abrigara al padre del feminicida, un científico de la institución, a quien incluso le facilitaron la atención sicológica del muchacho para tratar de hacer pasar como demente a su hijo y, por lo tanto, inimputable.

Comentó que son graves los daños colaterales en su familia tras el feminicidio de su hija, porque su hijo, quien halló los restos de la joven en su domicilio no logra superarlo y mantiene atención sicológica; además, no logra conciliar el sueño desde ese día y su esposa tiene atención siquiátrica.

Uriel Núñez, expolicía condenado por homicidio

El 4 de junio de 2024 recibió una sentencia vitalicia Uriel Núñez, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Este hombre y un cómplice atacaron con armas de fuego a tres personas en un inmueble de la calle Zafiro, en la colonia La Joya, municipio de Chimalhuacán, en donde fallecieron dos personas y una menor de edad resultó herida; estos hechos sucedieron el 12 de junio de 2023.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la sentencia de prisión vitalicia para Uriel Núñez Martínez, un expolicía Auxiliar de la Ciudad de México, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Ambos perpetradores llegaron al lugar armados y con intenciones homicidas, y realizaron múltiples disparos contra tres masculinos que se encontraban en la vivienda, uno de los cuales era menor de edad.

Los disparos resultaron en la muerte de los dos hombres adultos, mientras que el menor de edad sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a un hospital local para recibir tratamiento médico.

Se descubrió que Núñez Martínez, quien se encontraba de turno como Policía Auxiliar de la Ciudad de México, abandonó sus responsabilidades laborales para llevar a cabo la agresión en Chimalhuacán.

Cristopher mató a su novia Andrea en un hotel

El 28 de agosto de 2023 un juez del Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al penal estatal Neza Bordo dictó prisión vitalicia a Cristopher Bryan Álvarez Paniagua por el feminicidio de Andrea Cañeda Salgado, una joven localizada muerta dentro de un hotel de paso ubicado en Nezahualcóyotl.

Fue después de año y cinco meses que sus familiares dijeron que alcanzaron la justicia por el asesinato de su hija de 21 años de edad.

Además, el sujeto deberá pagar por reparación de daño un millón 300 mil pesos.

Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2021, cuando fue localizado el cadáver de Andrea, quien una noche antes entró al hotel Rey Poeta acompañada de su pareja sentimental. Cristopher la habría golpeado en repetidas ocasiones, finalmente la estranguló y murió.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el sábado 27 de marzo, cerca de las 20:00 horas, Andrea y su novio fueron a una fiesta y según la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en las cámaras del hotel ubicado en Nezahualcóyotl se aprecia cuando la pareja entra al lugar aproximadamente a las 3:45 de la madrugada y alrededor de las 6:00 horas del mismo día se aprecia a Cristopher salir solo.

El cuerpo de Andrea fue hallado entre las 10:00 y 11:00 horas por personal del hotel y gracias a la demanda de los familiares y amigos de la víctima fue como las autoridades llegaron a la sentencia vitalicia, pues llevaron a cabo protestas para exigir a las autoridades vincular a proceso al sujeto, ya que detectaron varias irregularidades en la investigación.

