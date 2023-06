Los Reyes La Paz, Méx.-La alcaldesa priista de Los Reyes La Paz, Cristina González, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en la escuela secundaria federalizada 80 Cuauhtémoc, donde la semana pasada un niño de 12 años de edad ingresó una pistola para tratar de matar a una maestra, pero resultó herido el conserje al tratar de impedirlo.

La edil acudió este lunes al centro educativo para reunirse con los padres de familia, los cuales reiteraron su exigencia de que el responsable del ataque sea expulsado de manera definitiva porque si le permiten regresar será un peligro para la comunidad escolar.

“No, no creo definitivamente (que regrese), es un tema que no me corresponde porque no es de mi competencia, pero si yo fuera autoridad escolar no lo aceptaría”, expresó.

Lee también: ¡Como en Estados Unidos! Alumno dispara en secundaria del Edomex tras discutir con su profesor; conserje resulta herido

Instalarán cámaras de vigilancia

Cristina González les ofreció a los padres colocar más cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la escuela, así como mejorar el programa mochila segura para que no se presente otro episodio similar al de hace unos días.

“Mochila segura se estará aplicando en las escuelas donde los padres de familia nos lo pidan, además que se comprometan y lo firmen porque al final del día cuando tenemos temas donde se dice que se están vulnerando los derechos humanos de los adolescentes”, dijo.

La presidenta municipal advirtió que el menor que introdujo una arma a la escuela estuvo a punto de ocasionar una tragedia mayor si hubiera disparado en contra de la maestra y de los alumnos.

“Gracias a Dios ese jovencito no les disparó, pero eso no solamente es decir gracias a Dios, es hacer una acción contundente, estar revisando las mochilas y perdónenme no les afectamos sus derechos humanos, al contarlo estamos previniendo ese tipo de acciones que pueden suceder”, afirmó.

El miércoles un alumno menor de 13 años de edad ingresó a la secundaria con un arma de fuego e intentó asesinar a una maestra de matemáticas, pero el conserje del plantel se dio cuenta de lo que pretendía hacer y lo evitó, forcejeó con él, se accionó la pistola y recibió un balazo en una pierna.

Lee también: Padres de familia exigen expulsar a alumno que desató balacera en secundaria Los Reyes La Paz

Menor fue liberado

El estudiante fue detenido por policías municipales, trasladado al Ministerio Público, pero la Fiscalía General Justicia del Estado de México, informó que el menor fue liberado y quedó bajo el cuidado de sus padres.

"Esta institución hace del conocimiento que por tratarse de un menor de 13 años y pertenecer al grupo etario uno, como establece el Artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no se le puede imponer medida de internamiento, en consecuencia procede decretar su libertad y dejarlo bajo el cuidado de sus padres", dio a conocer.

Al menor le fue asegurada un arma de fuego, tipo escuadra, calibre 9 milímetros, un cartucho útil calibre .380, cuatro casquillos 9 milímetros percutidos y una ojiva.

La alcaldesa reconoció que han detectado en las inmediaciones de las escuelas del municipio mexiquense, al igual que en otras localidades, la venta de venta y distribución de drogas, suicidios, así como de violencia, como la que ocurrió en ese centro educativo la semana pasada.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd