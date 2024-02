Texcoco, Méx.-Para enfrentar la acusación por el delito de violación en agravio de una alumna, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Ángel “N”, quien se encuentra prófugo de la justicia, solicitó un permiso de cuatro meses, el cual fue aprobado la noche de este martes por el Consejo Universitario.

El máximo órgano de la institución educativa realizó una sesión extraordinaria en la que se presentó la carta que envió el responsable de la UACh para ausentarse del cargo sin percibir salario.

“Debido a las acusaciones que de manera dolosa y ventajosa han circulado en medios públicos y redes sociales sobre un proceso legal que enfrento por presuntos actos que me imputan, le solicito con fundamentos a los artículos 29 y 43 del estatuto de la UACh permiso sin goce de sueldo como rector por un periodo de cuatro meses, a partir de la fecha de autorización para abocarme a la defensa legal de la que tengo derecho y que durante este tiempo me he visto impedido”.

“Deseo no causar ningún tipo de daño a la institución ni entorpecer ninguno de los procesos que a diario necesitan atención del rector. Al finalizar el proceso legal procederé a reasumir las riendas de nuestra universidad como me fue encomendado por la comunidad, pues sé que las acusaciones vertidas en mi contra no tienen sustento alguno y han sido utilizadas para ensuciar mi nombre y sólo buscan desestabilizar a nuestra alma mater, algo contrario al espíritu universitario que me ha caracterizado durante este tiempo y desde que era estudiante”, dice la misiva.

Los consejeros emitieron su voto para aprobar la solicitud del rector.

Por la tarde-noche, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron a la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) para cumplimentar una orden de aprehensión en contra del rector Ángel “N”, por el delito de violación en agravio de una alumna, pero no se realizó porque no estaba en ese lugar.

El imputado afirmó que se trata de una mentira y demostrará su inocencia. “Habrá intentos por desestabilizar a la institución por parte de los mismos oportunistas, ya conocidos por tod@s”.

“Existirán probables denuncias y difamaciones para otros funcionarios de la admnistración central, para desprestigiarlos también a ell@s y tomar ventaja política de esto”, escribió el rector en su cuenta de Facebook antes de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario.

Para que ayer pudieran ingresar los policías de investigación a las instalaciones universitarias, la fiscalía mexiquense solicitó a un juez federal una orden de cateo, la que fue otorgada.

Más de 50 integrantes de la corporación estatal acudieron al campus texcocano, pero decenas de alumnos se percataron de su presencia. Les exigieron a los policías de investigación que se retiraran porque violaban la autonomía de la UACh.

Entre gritos y empujones los integrantes de la fiscalía entraron a la Rectoría para buscar a Ángel “N”, pero no lo encontraron.

Los estudiantes insistieron en que abandonaran las instalaciones de la universidad y minutos más tarde lo hicieron en medio de los gritos de la comunidad chapinguera.

