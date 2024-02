Toluca, Méx. Solicitó un amparo para reducir a una tercera parte la sentencia vitalicia que le fue impuesta José Juan Hernández Tecruceño, uno de los tres feminicidas de la niña Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio en el año 2015, en el municipio de Lerma; este hombre, junto con otros dos le asestaron más de 230 piquetes en el cuerpo con una navaja y además le aventaron 30 kilos de piedras.

Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima, este martes conmemoró los nueve años del asesinato de su hija, instaló sobre calles del primer cuadro de Toluca - hasta llegar a Palacio de gobierno estatal-, las siluetas color lila con la fotografía de niñas y mujeres víctimas de feminicidio, entre ellas su hija, además participó en una protesta en la que señaló las inconsistencias en el juicio en contra de los tres involucrados en el asesinato de Fátima.

Reclamó que es la segunda ocasión en que José Juan busca liberarse de la sentencia bajo el argumento de ser un padre de familia que se encontraba trabajando el día y la hora de los hechos. Aunque indicó que con las mismas pruebas fueron sentenciados todos los involucrados que a solo 100 metros de su casa retuvieron a su hija, la violaron y le abrieron el pecho 30 centímetros.

Lee también Aplazan juicio del feminicidio de Fátima Cecilia; menor de edad encontrada muerta en Tláhuac en el 2020

“Mi intención es que no proceda su amparo, que no haya reducción de la sentencia del tercer feminicida de mi hija. El Poder Judicial federal y del Estado de México no pueden darle este revés a la familia de Fátima, el argumento es que ellos tienen ocho años para ampararse. La preocupación de nosotros son las sentencias que el Poder Judicial del Estado de México ha estado disminuyendo”, acusó.

Lorena Gutiérrez Rangel actualmente pugna por lograr cambios en el Código Penal y que haya sentencias más duras para menores infractores que cometen delitos, como en el caso de su hija. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

Precisó que este hombre busca lograr la reducción a la tercera parte de la prisión vitalicia que tiene, pese a que en el momento en que cometió el crimen ya era un adulto. Puntualizó que este 7 de enero José Juan ingresó el recurso de amparo en los juzgados de Lerma y esperan que sea remitido a los juzgados federales; sin embargo, resaltó que este señor fue liberado el 8 de junio por una jueza del TSJEM, quien consideró como prueba a su favor un video de una escuela en la que presuntamente trabajaba, pero en el 2021 en una reposición de sentencia, obtuvo una prisión vitalicia.

“Esta es una sentencia que va a sentar precedente, pero hasta tenerla en firme, porque es la primera vez en México que una persona es juzgada dos veces por el mismo delito, por eso es tan importante, pues una jueza estatal le concedió su libertad, con pruebas que después fueron desechadas”, apuntó.

Lee también Dan 17 de cárcel a sujeto por intento de feminicidio contra su expareja en Huixquilucan

Asimismo, dijo que otra de las acciones por las que están luchando es que haya una reforma y no sean solo 5 años de sentencia para adolescentes infractores, pues ellos no le tienen piedad a las mujeres que agreden. “Ellos con nuestras hijas no tuvieron piedad, por eso pedimos una reforma, si bien a Misael esto ya no le va a tocar, no quiero que ningún asesino como este quede libre en las calles, porque las mujeres no tenemos seguridad con una persona así en las calles”, lamentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv