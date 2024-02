Texcoco, Méx.- Luego del cateo que realizaron ayer elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) para cumplimentar una orden de aprehensión en contra del rector Ángel “N”, por el delito de violación en agravio de una alumna, pero no se realizó porque no estaba en ese lugar, el imputado afirmó que se trata de una mentira y demostrará su inocencia.

“Habrá intentos por desestabilizar a la institución por parte de los mismos oportunistas, ya conocidos por tod@s”.

“Existirán probables denuncias y difamaciones para otros funcionarios de la administración central, para desprestigiarlos también a ell@s y tomar ventaja política de esto”.

“En fin, estoy seguro de que la Comunidad Universitaria ya tiene una madurez política bastante importante, y que saben de quiénes viene el golpeteo, que no sólo daña a mi persona y a quien me rodea, sino al prestigio de nuestra Alma Mater. También sé que no permitirán que regresen a nuestro plantel, menos aún, a formar parte de la administración central”, escribió en Facebook.

Lee también: Giran orden de aprehensión contra rector de la Universidad Autónoma de Chapingo por agresión sexual a una alumna

Ayer un grupo de miembros de la FGJEM acudió a la sede central de Chapingo, ubicada en el municipio de Texcoco, para aprehender al responsable de la institución agrícola más importante de América Latina, quién enfrenta una acusación por un delito sexual, el cual denunció una de las estudiantes.

Para que pudieran ingresar los policías de investigación a las instalaciones universitarias, la fiscalía mexiquense solicitó a un juez federal una orden de cateo, la que fue otorgada.

Más de 50 integrantes de la corporación estatal acudieron al campus texcocano, pero decenas de alumnos se percataron de su presencia. Les exigieron a los policías de investigación que se retiraran porque violaban la autonomía de la UACh.

Entre gritos y empujones los integrantes de la fiscalía entraron a la Rectoría para buscar a Ángel “N”, pero no lo encontraron.

Lee también: Sepultan a adolescente que murió atragantado en secundaria de Venustiano Carranza

Los estudiantes insistieron en que abandonaran las instalaciones de la universidad y minutos más tarde lo hicieron en medio de los gritos de la comunidad chapinguera.

Más tarde, Ángel N publicó a través de sus redes sociales:

“Acto 1. Me inventan una nueva denuncia con hechos falsos, ya son varias desde que la comunidad destituyó a ya saben quién. (Todas ya fueron resueltas a mi favor, así que ahora toca resolver esta denuncia y demostrar nuevamente mi inocencia)”.

“Acto 2. Los grupos inconformes (residuo de aquella dañina administración), el 31 de enero de 2024, ya estaban preparados y coordinados para armar un espectáculo mediático para desprestigiarme a mi y a la propia institución, afortunadamente, NO LES SALIÓ”.

Lee también: Detienen a ex gerente que golpeó a puñetazos y patadas a empleada en tienda deportiva en Naucalpan

“Acto 3. Entiendo la confusión de algun@s estudiantes que se dieron cita ese día, frente a rectoría, pero a ustedes les comento que dentro de las personas que intentaron que se movilizaran, se encuentran al menos 2 exalumnos dados de baja por mal aprovechamiento académico y uno vigente que intentaba movilizar todo. Pero aquÍ viene lo interesante: son allegados a un funcionario que fué despedido de la universidad y denunciado a las autoridades por desvío de recursos públicos. Proceso que sigue su curso actualmente”, redactó en la red social el aún rector de la UACh.

Para la fiscalía mexiquense Ángel “N” es un evadido de la justicia del Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/rmlgv