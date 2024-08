Toluca, Méx.— Para evitar que se sigan presentando inundaciones cada año en Chalco, el gobierno del Estado de México anunció una serie de acciones que contemplan concluir con la construcción de la primera etapa del Colector Solidaridad I y recuperar el colector actualmente afectado.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad mexiquense, indicó que “obviamente era continuar con la segunda y tercer etapa del nuevo colector, pero en coordinación con la UNAM se está verificando que por la densidad demográfica que se encuentra ahí, posiblemente se tenga que modificar ese proyecto y hacer un túnel que se encuentre más profundo, que sea más amplio para poder desfogar el agua que se está generando por la densidad demográfica de más de 400 mil habitantes en la zona”.

En conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que detalló las acciones realizadas en el municipio donde cuatro colonias están bajo aguas negras desde hace tres semanas, el secretario señaló que también se realizará un programa integral y preventivo del manejo de residuos.

Castañeda Camarillo indicó que 500 toneladas de basura en el Colector Solidaridad generaron un tapón, lo que sumado al hundimiento en la zona, impidió la liberación del agua acumulada.

Actualmente prevalecen 600 viviendas afectadas, con una anegación de 45 centímetros de agua, precisó el secretario de Seguridad estatal.

Agregó que el colector debe tener una pendiente para que corra y desfogue el agua, pero por el hundimiento se perdió esa inclinación, adicional a este problema se presentaron diferentes fracturas en el terreno y una lluvia con más de 160 milímetros de agua que no se había registrado en al menos 10 años en esta zona.

Heredarán solución al próximo gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dar solución a los problemas de inundaciones que sufre con frecuencia el municipio de Chalco es uno de los pendientes que quedará de su gestión, por lo que se heredará al sexenio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Al manifestar que es “temporada de zopilotes”, el Mandatario federal rechazó que vaya a acudir a Chalco, pues justificó que en caso de ir acudiría a la provocación de opositores conservadores, y él, indicó, debe de cuidar la investidura presidencial.

López Obrador afirmó que se está atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones en la que todavía se encuentran algunas colonias de ese municipio mexiquense, y detalló que sólo hay 70 personas en refugios.

Acusó que en 36 años de política neoliberal los gobiernos sólo se dedicaron a robar y a impulsar una política privatizadora.

“Sí, nos quedaron muchos pendientes porque fue mucho el atraso, mucho el rezago; imagínense 36 años de política neoliberal o neoporfirista en que sólo se dedicaron los gobernantes a robar y a facilitar la política privatizadora (…) ¿Y qué pasaba con el pueblo? Pues estaba en el más completo abandono, en Chalco, en Neza, en Ecatepec, en La Montaña de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todos lados”.

“¿Este pendiente se lo va heredar al nuevo gobierno que va encabezar la doctora Claudia Sheinbaum?”, se le preguntó.

“Sí, sí. Afortunadamente, no regresaron los corruptos, o no van a regresar, y va a continuar la transformación y tienen esperanza los pobres y los que están exigiendo justicia, con razón. Imagínense cuántos damnificados por la política neoliberal, millones; pero me alegra, me estimula de que el pueblo haya decidido bien para que continúe el proceso de transformación.