Padres de familia exigen seguridad en escuela primaria de Toluca; reportan 5 robos en 7 meses

Toluca, Méx.- De la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en Toluca, los delincuentes se han llevado hasta los zapatos de los conserjes, de nada han servido las ocho cámaras de vigilancia en la institución y solo en siete meses ha registrado al menos cinco robos, pese a la denuncia por parte de los padres de familia y directivos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como, el llamado a las autoridades estatales y municipales, hasta el momento no hay vigilancia en la zona.

Es por ello que padres de familia se manifestaron esta tarde, bloqueando una de las vías primarias de la capital mexiquense y pidieron a las autoridades educativas, además de municipales, que destinen vigilancia en la zona, pues si bien comprenden que no hay opción para que una patrulla vigilé las 24 horas la escuela, sí que haya rondines.

Yessenia, una de las inconformes, señaló que presentaron cinco denuncias ante el Ministerio Público, los últimos dos asaltos fueron en 15 días de diferencia y de la escuela se llevaron laptop, equipo de cómputo, dinero en efectivo, hasta escobas y zapatos del personal de limpieza, lo que demuestra que no solo se trata de asaltos sino hasta caros vandálicos.

"Hemos presentado ante la Fiscalía General de Justicia estatal seis denuncias de las que no tenemos solución alguna, además de dos oficios a la Secretaría de Educación estatal, pero después nos dijeron en Asuntos Internos que no les competía a ellos, que fuéramos a la Fiscalía y en esta dijeron que no tienen que ver con la seguridad, que ellos solo hacen algo cuando hay protestas y pues decidimos protestar", alegaron.

Además, los vecinos indicaron que esta región es considerada entre las más conflictivas, pero no hay atención por parte de las autoridades municipales, lo que ha dejado claro que no les interesan las quejas por parte de las y los vecinos.

"Estamos demandando que pongan atención en lo que nos afecta directamente, algunos de los niños tienen que los delincuentes se metan a la escuela por la mañana, porque hemos visto videos a plena luz del día, de cómo están delinquiendo y ni así, los han aprehendido", acusó otro de los padres.





asgs