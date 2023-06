Amecameca, Méx.-El largo estiaje que se ha prolongado por la onda de calor ha provocado problemas de desabasto de agua para los habitantes de Amecameca porque más de la mitad de la población depende del agua de deshielo proveniente del Iztaccíhuatl y Popocatépetl, pero al registrarse altas temperaturas para esta época del año, los arroyos de la región que son aprovechados por los habitantes están secos.

En esa zona boscosa del Estado de México la temperatura es fría y la máxima oscila en los 16 grados centígrados en este época del año, pero desde hace varias semanas supera los 30 grados centígrados, lo que ha complicado el suministro de agua para los residentes.

“En nuestros volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl ya no tenemos glaciares que abastecían de agua de deshielo a Amecameca, qué es un deshielo, pues es una capa muy gruesa de hielo que durante todo el año con el calor del sol se va deshielando poco a poco y ese deshielo se va convirtiendo en un arroyo que llega a Ameca y entonces abastece a la mitad de la población del municipio. Desde el 2004-2008 se extinguieron nuestros glaciares, por lo que ya no tenemos deshielo, literal”, explicó la alcaldesa de Amecameca, Ivette Topete.

La lluvia más reciente en esa zona ocurrió el 3 de junio, pero fue una granizada que inundó varias comunidades amecamequenses. Las autoridades y los habitantes se ilusionaron porque los volcanes se cubrieron de nieve después de ese fenómeno meteorológico.

“Pero para las 12 del día, la una de la tarde, ya no había hielo en los volcanes porque ese hielo se evapora, siempre pensamos que para que Amecameca tenga agua debe llover, ahora no es así porque desgraciadamente hay veces que llueve, cae nieve en nuestros volcanes y la nieve no dura ni siquiera un día porque se evapora porque está delgadita la capa y no hay deshielo”, contó.

En años anteriores en junio ya ha se han presentado varias precipitaciones pluviales, pero en este 2023, excepto la del 3 de junio, no hay lluvias, lo que afecta a los campesinos que sembraron en primavera sus cosechas.

La granizada del 3 de junio dañó varias parcelas, principalmente los sembradíos más pequeñas, los que estaban más grandes resistieron, por lo que algunos campesinos tuvieron que volver a sembrar otra vez.

La edil advirtió que si no llueve en los próximos días se perderán las cosechas de los trabajadores del campo porque son de temporal, lo que afectaría la economía de las familias que dependen de esa actividad.

Para abastecer de agua a los residentes amecamequenses funciona por ahora un pozo que comparten con municipios vecinos que administra la Comisión del Agua del Estado de México, pero está sobre explotado, lo que complicará el suministro para más de 50 mil personas que viven en esas comunidades.

En los últimos tres meses las autoridades han tandeado el agua para las familias del municipio porque ya no hay mucha disponibilidad como antes, por lo que el gobierno local pidió a la población a que racione el líquido.

Para aliviar la situación que enfrentan, las autoridades han distribuido agua a través de pipas del gobierno local, pero por la alta demanda no se atiende a todos los que la requieren.

“Nos piden agua la población con pipas, que la sacamos del pozo, pero nuestro pozo está sobre explotado entonces no tenemos ya la capacidad y no es una capacidad administrativa, es una capacidad natural, tenemos una sequía muy fuerte”, reconoció.

Por la veda decretada por la Comisión Nacional del Agua el gobierno de Amecameca no puede perforar pozos para aumentar el volumen del líquido, si no tiene el aval de la dependencia federal.



