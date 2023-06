San Antonio La Isla, Méx.- Con lombrices y tierra es como ha llegado el agua a los pobladores de al menos tres comunidades en San Antonio La Isla, quienes en promedio han pasado hasta tres meses sin el recurso, pero el poco que ha comenzado a escurrir es inservible para el uso diario, por las condiciones en que escurre, acusaron los habitantes afectados.

Al respecto la presidenta municipal, Lizeth Sandoval, admitió que el desabasto responde a las reparaciones de el pozo El Calvario, que abastece a la cabecera, la delegación y la comunidad Sánchez Colín, además que derivado del estiaje y la baja en las presas del Sistema Cutzamala, hay poca agua, lo que impacta en la demarcación; sin embargo, los vecinos acusaron su falta de empatía, pues pese a que sabía el contexto con pocas lluvias y las ondas de calor, dejó a la comunidad sin recurso.

Aclaró que una empresa realizó la limpieza del pozo. “Esa es la razón, ¿hay una problemática mayor? No. Eso es todo. ¿Es incomodo? Sí”, dijo a los inconformes. Agregó que el restablecimiento del suministro será paulatino, pues la baja en el almacenamiento de las presas del Sistema Cutzamala así lo obligan, aunado a la escasez de lluvias, en tanto que al ser agua que extraen de la parte más baja del pozo, llega con asientos de tierra, pero eso se corregirá.

Desabasto de agua dura semanas y hasta meses, denuncian vecinos

Por su parte, los vecinos reclamaron que, pese a estas condiciones, el gobierno local decidió hacer esos arreglos y la poca agua que escurre está sucia y con lombrices.

Algunos de los inconformes señalaron que el desabasto del recurso varía entre las comunidades dañadas, va de los tres meses a una semana, pero en todos los casos se sumaron al reclamo, porque dijeron que el agua es sustancial para vivir.

“Hay mucha tierra, no se puede usar el agua, está toda puerca el agua y la verdad es que sale hasta con animalitos. Es detallada la respuesta per no le da solución a nuestro problema, queremos que el agua llegue y limpia”, comentó Josefina Abrego, de San Lucas Tecomacalco.