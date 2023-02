“Nos distrae y nos agrada”: Internas acceden a ballet y danza en penal de Almoloya

Toluca, Méx.- A través del ballet y la danza Roxana puede sentir un poco la libertad que perdió tras ser sentenciada a siete años de prisión por el delito de robo. Es un nuevo programa que la Fundación Teletón y el Ballet Teletón implementan en el Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, para que las internas y sus hijos accedan a clases de baile, de esta manera generar un vínculo entre ambos además de aportar para su desarrollo psicomotor y psicosocial.

Durante la presentación del programa en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, el secretario de Seguridad Rodrigo Celis Martínez Wogaw informó que el programa Liberarte de Fundación Teletón, tiene como objetivo contribuir con el tratamiento de readaptación social a través de la danza, brindando herramientas de desarrollo sana y con apego a las prácticas de maternidad en los centros penitenciarios, a través de técnicas de estimulación temprana promoviendo el desarrollo psicomotriz y psicosocial.

"Este noble proyecto apuesta por el desarrollo adecuado de las niñas y niños que se encuentran dentro de los centros penitenciarios con la meta de fortalecer la relación madre e hijo", comentó.

Foto: Jorge Alvarado

Roxana dijo que la danza es agradable, ella también realiza algunas actividades como parte de la industria penitenciaria y señaló, tienen algunos horarios para ejercicio, entre otras actividades.

"Ayuda para la salud, a nosotros nos distrae y nos agrada. Llevo 5 años interna por el delito de robo me faltan dos aproximadamente, con este tipo de actividades te ayuda para muchas cosas, por lo menos a no estar pensando cosas que no se deben", comentó.

Actualmente en los siete penales estatales donde hay población femenil se encuentran internos 22 menores de cero a tres años y el programa no implica un costo para la dependencia.

"Las infancias que se encuentran en reclusión merecen y tienen el derecho de crecer de manera plena, en un ambiente libre de violencia y donde se potencialicen sus habilidades y sus destrezas", dijo el secretario.

El objetivo es mejorar la relación madre e hijo y brindarles herramientas y conocimiento para saber qué hacer con los menores para abonar a su desarrollo, "lo vemos como una inversión a largo plazo".

Por su parte, Hilda Téllez Lino, Directora General de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comentó que el objetivo es llevar a los centros penitenciarios la dignidad y hacer un cambio para que la reinserción social sea una realidad, particularmente dignificar a las personas privadas de la libertad a sus hijas e hijos que viven con ellos y sus familias esto a través de distintas acciones en particular, el arte, la danza, que en sin duda va a incidir en una mejor calidad de vida al interior

"Este organismo aplaude las acciones que se proponen en este proyecto, a fin de construir los paradigmas creados en torno a las personas privadas de su libertad a quienes generalmente se les relaciona a partir del conflicto o el posible hecho delictivo en el que hubieran estado involucrados, muchas veces olvidamos las circunstancias bajo las cuales se pudo llegar a esta conducta.

Paola Albarrán, presidenta de Fundación Ballet Teletón señaló que este programa tiene una gran meta, pues han comprobado los beneficios que hay en los menores al desarrollar este tipo de actividades culturales y artísticas, al que además podrán acceder las mujeres internas, a quienes buscan ofrecerles otro tipo de herramientas y conocimientos.