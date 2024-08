Tultepec, Mex.- “Nosotros no nos estamos negando al tren, al contrario, será un beneficio todo eso. Vamos a tener la estación aquí luego luego; nosotros solo estamos peleando lo justo. Decía el presidente Andrés Manuel que no va a dar pie a chantajes y no, nosotros no estamos chantajeando, él dijo que primero los pobres, él necesita primero ver cómo está esto”, puntualizó Yadira Flores, habitante del Ejido de Teyahualco.

Lo anterior lo comentó a una semana de que los vecinos pararon las obras del Tren Suburbano que conectará a viajeros que utilicen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que también servirá para el desplazamiento de habitantes de Nextlalpan, Tultepec y Tultitlán hacia la Ciudad de México.

Tren Suburbano. Foto: Especial

Habitantes afectados por obras del Tren Suburbano

En el caso de Yadira, tuvo que cerrar la cocina que emprendió para dar sustento a su familia, luego de que por las obras complementarias abrieron la avenida Doctores y quedó intransitable para el paso de clientes que le consumían en el patio de su casa, lugar que también se ve afectado con las lluvias pues el agua se le mete y con las vibraciones de maquinaria, se cayó el yeso y una parte de la loza.

“Yo me inundo, ayer me inundé casi en todo, menos la cocina, siempre que llueve fuerte pasa porque ya no sirve el drenaje y ya van cuatro veces este año, eso no pasaba antes de estas obras. El agua se sale de la coladera del baño y de ahí se mete, yo ya dejé así para que el gobierno cheque cómo está”, dijo Flores.

Tren Suburbano. Foto: Especial

Instalan mesa de diálogo con vecinos afectados

Hoy, una comitiva que dialogará a las 12:00 del día con funcionarios del gobierno federal para buscar soluciones a las quejas de los pobladores de Teyahualco; han pedido pasos peatonales, drenaje, vialidades y apoyo a comerciantes que vieron disminuidas sus ventas en más del 50%. Sin embargo, a pesar de la reunión, afirman que mantendrán los tres campamentos para no permitir que sigan los trabajos en las vías ni en la que será una estación de pasajeros.

“No nos vamos a quitar hasta que veamos claro”, puntualizó Alma Lilia Flores, comerciante que cerró su panadería, negocio que acababa de abrir, pues apenas tenía ocho meses de venta. Y Alitzel Hernández, quien también cerró una pastelería al no tener clientes y al descomponerse por todo el polvo que se generó parte del equipo que usaba, cuestionó de qué forma entrará y saldrá la gente de la estación Teyahualco, una vez que esté concluido el proyecto.

“Aquí puentes peatonales no hay, hace poco les preguntamos y dijeron que no tienen espacio para hacerlo, que la gente no ha querido vender, a los que les han propuesto. Tiene que haber un puente de acceso al Suburbano y un paso de avenida a avenida”, indicó Alitzel.

