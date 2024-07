El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dejará someter al “chantaje” de algunos pobladores del Estado de México que se oponen al paso del Tren Suburbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“No estoy urgido de estar inaugurando” obras, aseguró el Mandatario al señalar que son justos sus reclamos y se pueden atender para continuar con las obras.

“Quiero que la terminemos antes de que concluya nuestro gobierno, pero tampoco vamos a estar sometidos al chantaje de nadie, si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nada más porque si, no dejan pasar el tren, pues ahí se la dejamos de tarea.

“Le pido a la próxima presidenta -Claudia Sheinbaum-, yo no ando urgido de estar inaugurando, nadie está obligado a lo imposible, decía el presidente Juárez”

El presidente López Obrador dijo que se han hecho todas las obras de mitigación, pero continúan dándose algunas inconformidades de un grupo, “y que en algunos casos no tiene razón”.

Una de las quejas, dijo, es que algunas personas se han opuesto a que se construya un confinamiento para el tren, y desean que la vía quede sólo sobre el camino. “Eso no se puede, es muy riesgoso. Se hizo un paso a desnivel, nada más que se hizo a 200 metros y no quieren utilizar el paso a desnivel que es para vehículos, no peatonal. Entonces, pues también tiene que haber comprensión de que no podemos hacer un paso a desnivel en cada cruce de calle, porque saldría mucho más costoso y es cosa de dar la vuelta”.

