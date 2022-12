“Mami, ven por mí”; la historia de los 22 niños toluqueños varados en Perú por el conflicto político del lugar

Toluca, Méx.- "Mami, ven por mí, odio esto", fueron las palabras de uno de los 22 niños varados en el Perú, quienes piden a las autoridades mexicanas y Mexiquenses que les ayuden a regresar a casa. Saraí, mamá de uno de los menores dijo que es una pesadilla, de la que no parece que vayan a salir pronto, pues lo que inició como un inocente torneo de fútbol, terminó con un grupo de menores Mexiquenses "atrapados" en un país en conflicto.

Los 22 niños viajaron junto con seis adultos para el Perú, para participar en un encuentro de fútbol, como parte de la Academia Atlante FC Toluca, pero debido a que ese mismo día estalló el conflicto político en ese país, no han logrado volver a casa, como estaba previsto.

Lee también: Equipo de niños toluqueños pasará otra noche varados en Perú; esta semana regresan a México

"Es un triunfo amargo, no pensamos que iba a pasar esto", dijo Marcela, otra de las mamás, a quien la incertidumbre la rebasa, pues si bien el cuerpo técnico ha protegido a sus hijos, no saben la fecha en que los subirán a un avión de regreso a la Ciudad de México.

Se necesita la presencia de autoridades mexicanas para regresar a los menores

Ellos salieron escoltados esta mañana de la provincia de Virú, región La Libertad, hacia Trujillo, aunque el objetivo era llegar directamente al aeropuerto, por instrucciones de la embajada, pasarán esta noche en un hotel; sin embargo, no hay certeza sobre cuándo podrían volar de regreso a México, pues a los menores les han informado que únicamente ante la presencia de autoridades mexicanas en el Perú, será posible negociar su salida del país.

En la conversación de Saraí con su hijo él le dice que no saben cuándo van a volver, que les han dicho que no quieren hacer vuelos internacionales. "No nos acaban de decir que no nos van a dejar salir hasta que intervenga el gobierno. Ya valió, yo me hacía mañana en México", expresó el niño.

Se trata de un grupo de 22 niños de entre 15 y 16 años, quienes forman parte del equipo sub 15 de la Academia Atlante FC Toluca que disputaron un torneo de futbol en Perú que acudieron a ese país para representar a México en el Torneo Internacional de Fútbol “Copa Primer Poli Ejido”, que se llevó a cabo en el Estadio Carlos A. Olivares, ubicado en la ciudad de Guadalupe, pero tras el partido los subcampeones quedaron varados debido a los disturbios.

Lee también: Exigen justicia para Gerardo: menor murió atropellado presuntamente por un policía estatal en Neza

"Al menos mi hijo se encuentra desesperado, no los pueden mover de lugar donde se encuentra, Es peligroso por tierra y de Trujillo no salen aviones a Lima. No se nos ocurre a quién más acudir, pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada que nos ayuden", apeló la señora.

Se espera que este miércoles los familiares de los menores ofrezcan una conferencia de prensa, pues temen que los conflictos políticos escalen en el Perú, lo que complica aún más el regreso de sus hijos.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl