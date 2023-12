Atlautla, Méx.-Desde hace 40 años Laurencio Velázquez Amaro y su familia, oriunda de Atlautla, ubicada en la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, se dedica a la elaboración de casitas de madera o pesebres que se utilizan en los nacimientos navideños.

Está familia es pionera en la elaboración de este tipo de productos que los ha llevado incluso a comercializarlos en otros estados de la República mexicana y la Ciudad de México.

Lee también Buscan a onceava persona desaparecida tras enfrentamiento en Texcaltitlán; fue sustraído del hospital

Desde hace medio año, la familia se prepara para estas fechas decembrinas, y empieza la elaboración de casitas de madera para participar en la tradicional Romería de la Central de abastos que se realiza desde hace más de 40 años y que es considerada la más grande de América Latina.

“Vamos a comercializar nuestras casitas navideñas, las llevamos desde Atlautla, somos varios fabricantes, mi hermana y yo empezamos y ahorita somos más de 50 productores los que las elaboramos”, contó Laurencio Velásquez.





La familia Arteaga, desde hace más de tres décadas, elabora nacimientos navideños para comercializarlos en varias entidades del país.

Durante todo el año, en este taller ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, se trabaja para crear las figuras que inmortalizan el nacimiento de Jesús, considerado el momento crucial de la festividad cristiana del 24 de diciembre.

“Nosotros distribuimos a mercados como Sonora, Jamaica a otros estados como Chiapas, Puebla, Toluca, Guadalajara”, dijo Nicole Arteaga, una de las integrantes de la familia de artesanos.

Los artesanos ofrecen sus productos directamente a través de sus páginas de Facebook “Artesanías Miguel “o en la Feria de Tlaquepaque que se realiza en las inmediaciones de la estación del Metro Velódromo en la Ciudad de México.

Reciben premios por su talento

Miguel Ángel González Mesillas pertenece a la cuarta generación familiar dedicada a la elaboración de esas piezas artesanales. “Yo aprendí con mi papá, que se llama Adrián Luis González, quien me enseñó a trabajar desde niño, desde muy pequeño yo siempre estuve ahí en el taller con mi papá.

“Saliendo de la primaria me iba al taller porque le ayudaba a pintar y a hacer adornos para los árboles; en ese tiempo entregaba mucho para el extranjero, para Alemania, para Estados Unidos, para muchos países”, contó el artesano originario de Metepec.

A muy temprana edad, González Mesillas dio muestra de su talento y gusto por la creación de artesanías, utilizando diversas técnicas e innovando con cada pieza terminada que le ha servido para ganar premios.

“Empecé a ganar concursos desde que era yo pequeño; gané varios concursos, por ese motivo me dieron el Premio Nacional de la Juventud en Los Pinos, Miguel de la Madrid, en 1986, fui Premio Nacional de Cerámica, también a nivel nacional, en Metepec. He ganado primeros lugares, en Tlaquepaque, aquí en el Estado de México y en Metepec principalmente, que es donde más he concursado”, recordó.