Ecatepec.- A unas horas de que termine el plazo del segundo semestre para que los automovilistas puedan verificar su vehículo con engomado azul y placas de circulación 9 y 0, han reportado que no hay hologramas 0 y doble 0 en algunos verificentros del Estado de México.

“Llegando te dicen los que trabajan en el verificentros que no tienen hologramas 0 ni doble 0, así es que búscale”, le comentaron a Daniel, quien llevó su unidad a uno de los centros de atención de Ecatepec.

“Yo vengo acá de este lado de Xalostoc y allá me dijeron que no había, no sé si en todos esté igual, pero yo mejor me vine para acá. Tenemos la culpa todos los que estamos en esa situación porque siempre lo dejamos hasta el último”, contó Joel, otro de los propietarios de un automóvil particular.

Ante la escasez de calcomanías que acrediten que sus unidades aprobaron el proceso de revisión, los automovilistas deambulan por los verificentros de municipios metropolitanos del Estado de México.

“Pues forzosamente tenemos que ir a un verificentro del Estado de México porque tenemos placas del Estado de México, no podemos ir ni a la Ciudad de México ni a otra entidad porque no podemos hacer ese trámite”, dijo Miguel Ángel, otro de los dueños de un vehículo particular.

En alguno de los centros de atención ya ni van los automovilistas porque no hay hologramas. “Ya fui a varios y de plano ya ni hay gente, están vacíos porque no te entregan la calcomanía, no soy el único tengo varios compañeros que igual están haciendo lo mismo, localizando donde puedan verificar su vehículo”, dijo Diego, otro de los conductores.

En uno de los verificentros de San Cristóbal, en el municipio de Ecatepec, la fila de vehículos que esperan el turno es muy larga. Tienen la esperanza de que alcancen el holograma.

Uno de los empleados de uno de esos centros de atención, explicó que cada mes los encargados de esos lugares compran una determinada cantidad de calcomanías con la Secretaría del Medio Ambiente, pero por tratarse de fin de año ya no adquieren más porque si la demanda no es muy alta se les quedan los hologramas y no los pueden canjear porque inicia el nuevo semestre del siguiente año y pierden su inversión.

Hasta el momento las autoridades mexiquenses no se han pronunciado de manera oficial sobre el tema.

Los automovilistas piden que se amplíe el plazo para que puedan verificar, porque si no tendrán que pagar una multa de 2 mil 75 pesos por pasarse del plazo establecido en el calendario.









